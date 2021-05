No Joy versionan a Deftones

No Joy, el proyecto de Jasamine White-Gluz, ha compartido un video para su versión de “Teenager (From Heaven)” de Deftones de su próximo EP, Can My Daughter See Me From Heaven.

“Nunca he ocultado mi mi amor por Deftones”, dice White-Gluz. “White Pony es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos y la canción Teenager fue una prueba para mí de que eran una banda más grande que cualquier confinamiento de nu-metal en el que estuvieran atrapados. Es una canción tan sensible y delicada secuenciada justo en el centro de un álbum muy pesado. Grabamos nuestra versión de forma completamente remota. El arpa de Nailah, el lapsteel de Tara y el violonchelo experimental de Ouri realmente capturan el sentimiento emocional que tuve cuando escuché la canción por primera vez cuando era adolescente “.

Escucha la versión de “Teenager (From Heaven)” de No Joy

Foto No Joy: Jodi Heartz & Alex Blouin