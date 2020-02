Villanueva (Sala Hangar) Córdoba 7/2/20

Hay músicos y salas que viven en permanente estado de concordia. Amor a la música, al público y más específicamente a un entorno y ciudad determinados. A la sala Hangar de Córdoba no se le podrá tachar nunca de no contribuir eficazmente a la señalización en el mapa nocturno de la capital de muchos grandes eventos musicales de primera categoría. Eso, a la larga, es apreciado y valorado por artistas y audiencia que repiten cada vez que se da ocasión de volver a coincidir. El caso de Josete Villanueva es uno de los más claros al respecto. Gallego de nacimiento y universal de vocación, su personal historia de amor con el local comenzó allá por 2014, cuando tuvimos una de las primeras charlas promocionales con la excusa de la publicación de su primer y más sólido disco hasta la fecha, el fantástico Viajes De Ida Y Vuelta. Y ha continuado con sus posteriores visitas al mismo escenario, la penúltima hace menos de un año en una presentación acústica de la que casi nadie se enteró (los misterios de la promoción y la pereza del grueso de potenciales oyentes van a veces de la mano), en la que ya adelantó alguno de los nuevos temas por entonces ya terminados. “Gala”, por ejemplo, uno de los más importantes para el autor y clave en el set list del nuevo disco Cuarto De Invitados. A él dedica la mayor parte de la actuación acompañado de la banda reclutada para el nuevo tour, la integrada por Juano García a la guitarra eléctrica, Helios Sánchez al bajo y Daniel Moreno en la batería. Y la verdad es que en un concierto tan corto y conciso, casi podríamos decir que directo al grano, se agradece que la cosa suene bastante mejor que en el estudio.

Puede que sobre el bis final con la repetición del tema con el que abren, “Querido lector”, pero el entusiasmo, la fe y la convicción en las posibilidades del proyecto que demuestra este músico suplen cualquier pero que se le pueda poner a sus actuaciones, en las que es habitual que baje al piso, a saludar y cantar con su público, y que solo con armónica y acústica cante sin micrófono un “Picnic en suelo mojado” que relata la peculiar historia de un frustrado primer encuentro sexual con ligereza y suficiente sentido del humor para hacerla una canción estupenda. Es más que evidente que en su última entrega hay otras más que aptas para el coro colectivo, como “Estamos vivos” y la más escuchada “Horizontal”, y gracias a su costumbre de explicar las canciones y dejarlas al descubierto antes de tocarlas sabemos de la importancia de títulos como “15 segundos”, “Carlos III” y especialmente “De Valencia a Madrid”, una canción cuyas primeras estrofas nacieron en un trayecto en coche compartido justamente entre las ciudades del título. Los teclados que últimamente forman parte esencial de los arreglos suenan programados en directo, pero es un detalle de menor relevancia ante la entrega de una banda básica que no necesita mucho para hacerse con la complicidad del oyente en apenas un par de canciones. “Ella”, hacia el final, suena como una de las mejores, y el casi epílogo con “Por eso me voy”, soltando versos de rabia ante la injusticia de la emigración, y la imprescindible “Bombas nucleares” –único capítulo rescatado de su debut discográfico y uno de los más redondos de su discografía hasta el momento- ponen un gran colofón a hora y media de concierto que en apenas una docena de piezas da para hacerle un guiño a compañeros mucho más favorecidos por la industria como Carolina Durante (el estribillo del célebre “Cayetano” es encajado en algún momento) y también para confirmar que “El día del equilibrista” es definitivamente su gran hit, si es que es posible hablar de tal cosa en una carrera de este perfil.

Así, como quien no quiere hacer demasiado ruido ni intentando que los impresentables del fondo de la sala dejen de hacer lo que saben, que no es otra cosa que no guardar silencio ni respeto alguno por el artista en ningún momento, Villanueva volvió a una de sus plazas preferidas en las mismas condiciones que las ocasiones anteriores. Josete sabe perfectamente en la liga que juega y los escollos que ha de sortear para ser alguien en esta jungla en la que se convierte a veces el mundo de la música y el circuito de salas en este país. Una vez encontrado su sitio, ya solo queda disfrutar. Y nosotros con él.

Fotos: Raisa McCartney