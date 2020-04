Edición 60 aniversario de Nice ‘n’ Easy de Frank Sinatra

Capitol / UMe y Frank Sinatra Enterprises celebran el 60º aniversario de Nice ‘n’ Easy de Frank Sinatra, con una nueva edición de este álbum que pertenece a la serie de colaboraciones entre Sinatra y el arreglista / director Nelson Riddle.

Lanzado originalmente por Capitol Records en julio de 1960, el álbum Nice’n’ Easy encabezó las listas siendo nº1 durante nueve semanas. El álbum fue nominado para múltiples GRAMMY, incluido el de álbum del año, mejor interpretación vocal masculina y mejor arreglo (Nelson Riddle). Desde su lanzamiento, este trabajo de Sinatra todavía resuena entre los fans y la crítica actual.

“Al seleccionar en sus álbumes canciones que contaban una historia que el quería contar, y al cantar cada palabra como si la hubiera escrito, Sinatra introdujo un nivel de expresión personal en el proceso de grabación que alcanzó alturas literarias”. – The New Yorker.

Grabada durante la sesión de Nelson Riddle en los Capitol Studios, la Sala A, “The Nearness of You”, inicialmente tenía la intención de ser la canción principal del álbum. Una vez que se entregó “Nice’ n ’Easy”, el título del álbum cambió y la canción no apareció en el LP original.

Ahora, el master original de “The Nearness of You” (mix 2020) estará disponible en el CD y en las versiones digitales del álbum como fue programado en principio, además de otras pistas adicionales como las tomas inéditas y alternativas de “ I’ Got Got Crush on You” y “Nice‘ N ’Easy”.

El vinilo es una reproducción fiel de la serie original de Capitol Records “Full Dimensional Stereo” y contiene las 12 canciones originales.

El libreto del CD presenta notas con citas de Frank Sinatra, como : “Nelson es el mejor arreglista del mundo … Le tengo el mayor respeto”, así como otras de Nelson Riddle, el pianista de Sinatra, Bill Miller y otros.

Este será su contenido:

Frank Sinatra: Nice ’n’ Easy (60th Anniversary Edition) [CD y Digital]

1.Nice ’n’ Easy

2. That Old Feeling

3. How Deep Is The Ocean

4. I’ve Got A Crush On You

5. You Go To My Head

6. Fools Rush In

7. Nevertheless (I’m In Love With You)

8. She’s Funny That Way

9. Try A Little Tenderness

10. Embraceable You

11. Mam’selle

12. Dream

Bonus Tracks, CD and Digital:

13. The Nearness Of You

14. I’ve Got A Crush On You – Session takes – previously unreleased

15. Nice ‘n’ Easy – Session takes – previously unreleased

Frank Sinatra: Nice ‘n’ Easy (60th Anniversary Edition) [LP]

