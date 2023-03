El Bosque Sonoro regresa con León Benavente, La Costa Brava, Amaia y más

El Bosque Sonoro celebra su cuarta edición consolidándose como uno de los festivales de verano más originales y sostenibles a nivel nacional. El evento tendrá lugar del 24 al 26 de junio en las localidades zaragozanas de Mozota y Muel, y contará con una amplia variedad de artistas como León Benavente, La Costa Brava, La Casa Azul, Amaia, Miranda! e Ivan Ferreiro, entre otros.

El festival mantendrá su compromiso de llevar la cultura a los pueblos vecinos, y comenzará el viernes 17 de junio con una fiesta gratuita en Mozota y terminará el domingo 26 en Muel con un vermú en el escenario habilitado en la cascada, con Fajardo, Liniker y DJ Lord Sassafras.

El Bosque Sonoro cuenta con cinco escenarios distribuidos en tres espacios y dos pueblos, siendo el escenario Ámbar de la frondosa arboleda del bosque de Mozota el principal donde se llevarán a cabo los conciertos centrales. La música comenzará el viernes 23 con La Costa Brava e Iván Ferreiro. También se presentarán León Benavente, quienes inauguraron el festival en la primera edición y Miranda!, Amaia y La Casa Azul el sábado 24. El domingo se cerrará con una fiesta en el escenario habilitado en la cascada.

El programa también incluye sesiones de DJ en La Cabaña y La Chopera del recinto, con invitados como Ángel Carmona, Rialto Dj, Face Down Down Ass Up, Sweet Drinkz y Ms Von Disko.

Entradas para El Bosque Sonoro

El abono general del festival tiene un precio de salida desde 50 € y las entradas de día 40 €, a través de la web de www.elbosquesonor.com o en See Tickets. Como otros años, para reducir emisiones, se ponen autobuses lanzadera para evitar traslados en coche traslados en coche con un precios de 6 euros de ida y otros tantos de vuelta, con salida desde Zaragoza a las 19.15 h y a las 20.30 h y regreso a las 2.30 h y a las 4 h. Esta medida se pondrá a disposición de los asistentes un parking que tendrá un precio por vehículo de 13 euros si se reserva de manera anticipada y de 18 euros si se adquiere en taquilla.