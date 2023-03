Alison Goldfrapp anuncia su primer disco en solitario

Alison Goldfrapp ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum en solitario, The Love Invention, que se publicará a través del sello discográfico Skint el próximo 12 de mayo.

El álbum ha sido escrito íntegramente por Alison, quien también ha asumido la producción ejecutiva del mismo. Viene presentado como una mezcla venenosa de influencias disco y house que siempre han sido una parte fundamental de su ADN musical.

El primer sencillo del álbum, «So Hard So Hot», es un hipnótico ritmo house que promete conquistar las pistas de baile. La canción conjura intensas revelaciones nocturnas, mientras Alison canta: «Do you know how the stars were made / Yeah you know how to radiate».

El sencillo viene acompañado de un vibrante y psicodélico video dirigido en colaboración con Mat Maitland de Big Active. El video utiliza tecnologías de IA para crear fluctuaciones extremas en un espectro que se acerca a la fantasía, creando un universo mítico que es poderoso y frágil al mismo tiempo. Alison protagoniza el video, disolviendo los diferentes reinos dentro de la cuadrícula geológica.

Escucha ‘So Hard So Hot’ de Alison Goldfrapp