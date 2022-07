El festival Afro Blue desvela su cartel por días

El festival internacional Afro Blue, nacido con la idea de ser un festival de música diferente, sosegado y con gusto, celebrará su primera edición en Segovia del 9 al 10 de septiembre. Concretamente la ubicación será en Los Jardines de los Zuloaga, una de las iglesias románicas más antiguas de la ciudad y sede actual del Museo Zuloaga. Dos días en los que poder disfrutar de la música, la gastronomía y la cultura de una ciudad Patrimonio de la Humanidad que se convertirá en la inigualable sede de esta primera edición de Afro Blue, un ciclo hecho con mimo por los detalles en el que la música de calidad, atemporal y fuera de los circuitos mainstream será la auténtica protagonista.

Blues, soul, jazz, funk y todas las disciplinas mestizas que cabalgan entre los géneros de la música negra se darán cita en la capital castellana, que acogerá bandas consolidadas y nuevas promesas, presente y futuro de las melodías afroamericanas como Nikki Hill, Ural Thomas & The Pain, JP Bimeni and the Black Belts, Big Daddy Wilson, Aaron Pozón 4Tet, Gisele Jackson and the Shu Shu’s, Shirley Davis and the Silverbacks, Izo Fitzroy, El Combo Batanga, Los Saxos del Averno o Néstor Pardo.

En cuanto a la distribución por días, es la siguiente:

Viernes 9 de septiembre:

Nikki Hill

JP Bimeni and the Black Belts

Big Daddy Wilson

Gisele Jackson and the Shu Shu’s

El Combo Batanga

Sábado 10 de septiembre:

Ural Thomas & The Pain

Izo Fitzroy

Aaron Pozón 4Tet

Shirley Davis & The Silverbacks

Los Saxos del Averno

Néstor Pardo

