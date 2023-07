El Telescopio 728, especial siestas de verano (sesión), de Beach Boys a Brian Eno

¡Último programa de la temporada!

Especial (casi sesión) para tus siestas veraniegas, o para acompañarte a la fresca cuando quieras. Solo hablo al principio y al final, con lo que podrás disfrutar del programa como si fuera una sesión.

Música de corte ambiental que junta ambient con pop clásico.

Suenan: Beach Boys, Air France, Biel Blancafort, Biosphere, Carmen Villain, Mu-ziq, Brian Eno & Harold Budd, Christina Chatfield, Colleen, DUP SYS, Clem Snide, David Cordero, The Crooner, Eluvium, HTRK, Sofie Birch & Antonina Nowacka, Julia Holter, Fennesz & Sakamoto, KatyaYonder, The KLF, L’Exotighost, Masayoshi Fujita, Lucina Chua, Mark Hollis, Meitei, y The Montgolfier Brothers

¡Feliz verano a [email protected]!