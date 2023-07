Marcus Miller (Noches del Botánico) Madrid 24/07/23

Asistimos al penúltimo concierto de la gira veraniega de Marcus Miller con la seguridad de saber que nos iremos contentos a la cama, porque Marcus nunca falla.

Tardaré poco en introducir a Miller, gran referente de los 80 sin el cual no podríamos entender ni apreciar muchos discos, a día de hoy, míticos e imprescindibles como Tutu de Miles Davis o Close-Up de David Sanborn. Siendo adolescente, los grandes del jazz acudían a los clubes de New York donde Marcus tocaba y se lo rifaban para colaborar y producir sus discos. Su carácter generoso, humilde, sencillo y su enorme capacidad para detectar la necesidad de cada artista que producía, le convirtió en lo que hoy es. Siempre obsesionado en desarrollar su propia marca, con el sonido propio e inconfundible de su bajo eléctrico.

La leyenda del funk neoyorquino nos regaló un recital maravilloso donde el bajo que le regaló su madre a los 14 años, estalló en el Botánico haciendo temblar a la flora del mismo, ya que la fauna estábamos tan felices de ser zarandeados por la calidad de estos grandes músicos de jazz. Esa banda habitual de sus últimas giras, conformada por Russell Gunn a la trompeta, Donald Hayes en el saxo, Anwar Marshall a la batería y Xavier Gordon a los teclados. Imposible destacar a alguno en espacial, porque todos son magníficos maestros.

Empezó la noche con esa “puntualidad botánica” con la que nos tiene acostumbrados la organización de uno de los mejores festivales de España (al César lo que es del César), una mítica «Detroit» que puso a funcionar la maquinaria de Marcus y su inimitable técnica slap. Pronto comenzó a ponernos los pelos de punta, aunque lo de menos fueron las canciones, no importa ni aporta nada que analice cada una del setlist porque lo importante fue la MÚSICA, viniera de donde viniera.

Destacando temas, la versión del «Higher Ground» de Stevie Wonder roza lo divino, el público lo sabe y corea su estribillo con ilusión. Recupera en esta gira «Gorée», un tema que me encanta y que nació en un viaje que hizo a Senegal donde visitó un centro esclavista en la Isla de Gorée, para que las musas hicieron el resto. «Tutu» puso a Miles Davis en Madrid y nos estremeció durante casi quince maravillosos minutos. Como broche a un concierto sublime, nos regaló la fantástica versión de «Come together», de The Beatles, en la que todos acabamos haciéndole los coros. Brutal.

Cabe destacar un bonito momento de la noche, cuando subieron a escena la saxo y la trombonista del grupo de Cimafunk, gran cantante cubano y teloneros de Marcus, para acompañar en la antes citada «Tutu» homenajeando a Miles.

Grande Marcus Miller en las Noches del Botánico.

Fotos: Fer González (Noches del Botánico)