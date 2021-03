Conoce a Kety Fusco, arpista suiza que participará en un festival de la ONU

Kety Fusco es una compositora y arpista suiza conocida como “la reina del arpa electrónica”. Sus composiciones fusionan la música electrónica con la neoclásica, creando un sonido muy particular. Es Master of Arts in Music Performance por el Swiss Italian Conservatory, siendo de las pocas artistas que han tenido el privilegio de tocar en el Parlamento Suizo. Además ha dado multitud de conciertos por toda Europa, empezando cuando solo había publicado un único sencillo y llegando a interpretar a Ennio Morricone en el Verona Arena. Kety Fusco firmó por el sello italiano Sugar para publicar su primer álbum, Dazed, en 2020. Un disco en el que cuenta con colaboraciones como las de Peter Kernel, Aris Basseti, Clap! Clap! o el virtuoso pianista Lubomyr Melnyk.

En estos días, sin embargo, Kety es noticia por haber sido invitada a tocar dos canciones en el festival SDG Global Festival of Action, una iniciativa de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible. En el festival actuarán, entre otros, Patti Smith, Bomba Stéreo o Ben Harper. Kety Fusco actuará con el paisaje natural de San Bernardino (en Mesocco, Suiza) de fondo, a la hora de la puesta de sol. Kety ha escogido precisamente ese lugar, habitualmente nevado, porque recientemente fue invadido por las arenas procedentes del Sáhara, un indicio de los problema climáticos contra los que lucha esta iniciativa de la ONU.

La actuación de Kety tendrá lugar el próximo 25 de marzo a las 13:05. Ese mismo día, así como el 26, tendrán lugar diversas conferencias, charlas y actuaciones en el contexto del evento. Puedes conocer más sobre el SDG Global Festival of Action en sus redes sociales:

La foto de Kety Fusco es obra de Sebastiano Piattini