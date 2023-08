Electronic reeditan su grandes éxitos con interesantes extras

Electronic fueron una súper banda, un súper combo formado por dos tótems como Bernard Sumner líder de New Order y guitarrista de Joy Division, y Johnny Marr, célebre guitarrista de The Smiths.

A través de tres álbumes de estudio lanzados entre 1991 y 1999, la banda logró articular una propuesta musical que amalgamó elementos del synthpop, el dance y la música alternativa, resultando en una estética única que encapsula la esencia cambiante de la época.

Uno de los logros más notables de Electronic es que abrieron el proyecto a otros iconos como Neil Tennant de Pet Shop Boys o Karl Bartos de Kraftwerk, experimentos creativos que enriquecieron significativamente el perfil de la banda. Cabe resaltar que su capacidad para trascender etiquetas convencionales y combinar la sofisticación melódica con la experimentación sonora les permitió producir una serie de éxitos notables, como “Get The Message” , «Getting Away With It», «For You, «Forbidden City” o «Vivid», que continúan siendo resonantes.

El próximo 29 de septiembre se reedita el recopilatorio de 2006 por primera vez en vinilo en una versión extendida que incluye diferentes caras B, remezclas y temas inéditos. Rhino Records reeditará Get the Message: The Best of Electronic en doble vinilo con 15 pistas y en una versión de 2CD con 30 pistas.

El segundo disco incluido en la reedición en CD presenta remezclas de canciones como «Getting Away With It,» «Feel Every Beat,» «Gangster» y más, además de pistas como «King of a Day,» «Radiation,» «Turning Point» y «Lucky Bag»,

Estas serán las canciones de Get the Message: The Best of Electronic

1. “Forbidden City”

2. “Getting Away With It”

3. “Get The Message” (Single Remix)

4. “Feel Every Beat”

5. “Disappointed” (Single Mix)

6. “Vivid” (Radio Edit)

7. “Second Nature”

8. “All That I Need”

9. “Prodigal Son”

10. “For You”

11. “Imitation Of Life” (New Edit)

12. “Out Of My League”

13. “Like No Other”

14. “Twisted Tenderness”

15. “Late At Night” (Radio Edit)

DISC 2

1. “Getting Away With It” (Vocal Remix)

2. “Lucky Bag”

3. “Feel Every Beat” (DNA Remix)

4. “Lean To The Inside” (2013 Edit)

5. “Get The Message” (DNA Groove Mix)

6. “Free Will” (Edit)

7. “Disappointed” (12” 808 State Remix)

8. “Idiot Country Two” (Edit)

9. “Gangster” (FBI Mix)

10. “I Feel Alright”

11. “A New Religion”

12. “Turning Point”

13. “Until The End Of Time” (Fluffy Dice Remix)

14. “King For A Day”

15. “Radiation”

Escucha ‘Lucky Bag’ de Electronic

Escucha la versión sencilla de Get the Message: The Best of Electronic