J Hus – Beautiful And Brutal Yard (Black Butter Records)

Aunque llevaba tres años desaparecido de la escena musical debido a problemas legales -paso un tiempo en prisión por tenencia ilícita de armas- el londinense J Hus está de vuelta con uno de esos discos que te dejan noqueados. La cosmología de Momodou Lamin Jallow -nombre que aparece en sus documentos- se nutre de sus experiencias en la calle; una narrativa visceral, ponzoñosa, nacida en los guetos de la diáspora africana afincada en Londres (sus padres son gambianos), del grito descarnado de un joven que radiografía en sus letras los anhelos de su generación por la emancipación, y el malestar endémico de ser siempre el otro, el blanco necesario de una sociedad racista y clasista.

J Hus llegó a lo más alto de las listas británicas con su anterior disco Big Conspiracy (2020), e incluso el mismísimo Drake hizo que apareciese en el escenario ese mismo año en su multitudinario concierto en el O2 Arena en un gesto que tuvo mucho de simbólico. Todo un espaldarazo a su carrera que se vio interrumpida hasta este año en el que ha publicado este excelente Beautiful And Brutal Yard (Black Butter Records, 2023).

La portada del disco es un fiel reflejo de la mente de J Hus: como si de un corazón ardiente se tratase, podemos ver dos casas, una de color blanca rodeada de vegetación, y justo debajo una en llamas, unas ráfagas de fuego que escalan hacia arriba para destruirlo todo. La psique del londinense se mueve entre esa necesidad de pertenecer a un sitio, tener agencia política como ciudadano, y por otra la opresiva sensación de que gran parte de sus anhelos se los han despojado, empezando por la dura historia de migración que forma parte de su ADN. Ahora que parece que su carrera profesional pasa por el reconocimiento unánime, pone las cosas claras desde el inicio con “Intro (THE GOAT) cuando reafirma su estatus conseguido: “They know I’m a goat, they know I’m a dog, they know I’m a thug/If I got my nose in your business, you know it’s a snub/ My bredrin bang it for me, I call that love. We grew up rough, had to carry stuff, nearly broke down, had enough.” Confesiones a bocajarro.

Este es un disco en donde colabora mucha gente convirtiendo el conjunto en una especie de sound system apabullante, mientras J Hus rapea con un flow rotundo. En estos surcos se pueden encontrar influencias del Afrobeat (“Massacre”), jazz y dub (“Militerian” junto a Naira Marley), drill sinuoso (“Nice Body” al alimón con Jorja Smith), y unos gozosos ecos a dancehall (“Killy” con la compañía de Popcaan).

Algunas pistas para adentrarse en un disco soberbio, rebosante en ideas en la producción, y la confirmación definitiva de que J Hus es uno de los mejores raperos en la actualidad.

Escucha J Hus – Beautiful And Brutal Yard (Black Butter Records)