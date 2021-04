Emiliano Sacripanti presenta un disco en directo

Emiliano Sacripanti es un compositor y guitarrista nacido en Bahía Blanca, Argentina. Su conexión con la música comenzó en la adolescencia, formando parte de diferentes grupos. En 2014 arranca su carrera solista tocando en bares y centros culturales de La Plata y Bahía Blanca. Finalmente en 2016 debutó con un álbum titulado Huella, lo que le valió para girar por el sur de Argentina.

La música de Emiliano Sacripanti es introspectiva y emotiva, pivotando esencialmente alrededor de una guitarra clásica a la que en ocasiones acompaña con arreglos de cuerda, percusiones y sonidos ambientales. Sus canciones tienen fuertes influencias del folk independiente, la música alternativa e incluso del noise.

Emiliano se encuentra actualmente viviendo en Gotemburgo, Suecia, lugar en el que se encuentra preparando su segundo álbum de estudio cuya publicación está prevista para este año. Mientras tanto, hace unas semanas publicó un EP en vivo, Live at Blå Stället. Un disco grabado en directo durante una actuación en Gotemburgo que previamente salió en forma de pieza audiovisual. Un vídeo de 20 minutos en el que Emiliano Sacripanti reinterpreta sus canciones inspirado, según comenta, por la dureza del invierno sueco y la fragilidad de su entorno. La música se ilustra con diferentes experiencias visuales filmadas en la naturaleza.

Desde el pasado 4 de marzo está disponible en su página de Bandcamp el EP en vivo Live at Blå Stället, que incluye las mismas canciones que el vídeo además de un tema nuevo, “Beda”. Su autor comenta al respecto lo siguiente:

“Vengo tocando estas canciones desde hace 4 años y, como se imaginarán, fueron mutando un poco. Me parece que un disco siempre es una foto de un momento y, en este caso, me gustó la idea de dejar registro de este trabajo hoy. Es la primera vez que decido grabar algo en vivo y subirlo como un EP. Es también una manera de materializar un trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo en Argentina y en Suecia. A esto último le sumo el gran cariño que tengo por el centro cultural y por toda la gente que forma parte del lugar. Se trabaja de una manera muy profesional y eso me dio el lugar y la confianza para poder grabar cómodo y disfrutarlo mucho. Me pareció que era una buena oportunidad para imprimir y darle cierre a un disco anterior que también me llenó de felicidad“.

A continuación puedes escuchar este EP en vivo de Emiliano Sacripanti en Spotify. También está disponible, como hemos comentado, en su página de Bandcamp.

