En el jardín: de Depeche Mode

Ver a Depeche Mode es como asistir a una MISA NEGRA.

Es el segundo día de la gira y decido invitar a mis colegas del Road Trip Festival al concierto porque no hay nada que me pueda poner más en la vida que lograr LO IMPOSIBLE.

Ni las piernas de Grace Jones me ponen más.

Para tamaña gesta escribo a Pino Sagglioco, Director de Live Nation España, diciéndole lo mucho que adoro a DM y que les quiero regalar a Dave y a Martin mi libro del MANUAL DEL PERFECTO FESTIVALERO y el mini-lp de MICROMACHINES en el que versionábamos magistralmente el “NEW LIFE” de los ingleses.

Pino debe de estar más petado que PINO SAGGLIOCO el día del concierto de Depeche Mode en Madrid y no me contesta.

Yo no cejo en mi empeño y sigo erre que erre y raca que raca y le mando fotos de hasta mis calzoncillos del mejor grupo de la historia con permiso de los Ramones y de los Pegamoides.

Pero nada, no hay manera…

En paralelo, escribo a media oficina de PIAS EUROPA para que me ayuden, pues todos han trabajado con “los Depeche”. Pido móviles de Tour Managers, de Técnicos de Sonido, de Técnicos de Luces, de Pipas, de sus respectivas mujeres, de sus hijos, de Anton FUCKING Corjbin…

Como resultado de la brasa de España, retomo contacto con varios de mis colegas con los que hacía 10 años que no hablaba.

I´m taking a ride with my BEST friends.

También escribo a Daniel Miller, que me contesta ipso facto y me dice que me pasa un backstage de la gira impreso y que con eso y dando su nombre al Tour Manager entramos sin problemas.

Mi instinto me dice que la cosa no puede ser tan fácil, así que llamo a mi contacto en Live Nation, le mando el email de Daniel, y me dice que no me preocupe, que él mismo los imprime y que me los pasa por la tarde en mano.

Hago lo propio y me planto en la oficina de Rock & Fashion, nuestro cuartel general regentado por Zappa, cargadito de regalos en forma de BACKSTAGE, la madre de todas las palabras.

Mis socios no dan crédito pero todos nos engorilamos y hacemos una BLACK CELEBRATION improvisada en forma de brindis con agua con gas y poniendo temas de DINAMITA PÁ LOS POLLOS en el plato que preside la oficina.

Nos conducimos muy locos.

(Daniel Miller) Never let me down (again).

Después de currar un rato cerrando flecos del cartel de nuestro súper festival ROAD TRIP (próximamente en sus pantallas), me voy a hacer mi primera sesión de acupuntura (chispas), pues mi mujer se ha ido a la India a recibir clases de yoga y meditación y yo me he quedado de Rodríguez (Zapatero a mis zapatos).

Ernesto, el acupuntor ( que no apicultor) es un exiliado cubano que lleva años en España después de haber pasado una temporada en el infierno (en forma de URSS) y hablamos de VIDA, OBRA y MILAGROS mientras me clava agujas como si no hubiera mañana y yo no me entero de absolutamente nada. En medio del proceso levanto la cabeza y parezco Hellraiser pero la sensación de plenitud y energía a raudales me hace empatizar con la situación, somatizarla y desarrollar todo mi potencial vital en forma de determinación a la hora de SABER que esa noche voy a conocer de verdad a “Los Depech”.

Ernesto me da ánimos y me despide con un caluroso abrazo.

Ernesto y yo ya somos HERMANOS de por vida.

Ernesto es un temazo de Los Nikis.

Salgo de Moncloa dirección a Goya por la línea 4 (viva el metro más bonito de Europa) para quedar con Maroto, mi hermano de sangre y vida, y con el que rememoro los tiempos de Micromachines, cuando quedábamos en el local de la Isla de Gaby para versionar a Sigue Sigue Sputnik, Soft Cell y OMD.

Micromachines es lo MEJOR que he hecho en mi breve carrera como “músico”.

Nos tomamos un pincho de tortilla y un bocata de lomo con queso, al más puro estilo español, y nos dirigimos a la puerta trasera del Wizink Center, dónde supuestamente no va a haber problema para entrar con nuestros flamantes pases “verde Exciter”.

¡Pero! (pronúnciese como Parquesvr)

El segurata jefe no reconoce los pases y llama al Tour Manager, que supuestamente debería estar al tanto de la situación. El colega es un bigardo de casi dos metros de alto por cuatro de ancho. Parece una tanqueta de las Waffen SS. Y me dice que de dónde coño he sacado esos pases. Le digo que me los ha pasado Daniel Miller pero que los han imprimido en Live Nation.

Y va el tío y me pregunta que dónde está Daniel Miller.

Yo le respondo que no tengo ni pajolera idea porque yo con Daniel me comunico vía mail, no a través de Zoom, y tampoco le pregunto “ola ke ase”.

El tío se china y me dice que a partir de ahí no me va a creer nada de lo que le diga PORQUE NO SÉ DÓNDE ESTÁ DANIEL MILLER.

Yo le digo “I KNOW WHERE DAN TREACY LIVES” y entonces ya se lía parda.

El TM (abreviatura de Terminator) llama a la policía delante de mí y nos denuncia por falsificación de documentos (rollo PP).

Los agentes nos piden los DNI´s y mis colegas, todos JOVIUNOS del rock que peinan canas en los huevos (esto no es micromachismo, esto es MICROMACHINES), lo flipan.

Zappa le dice a un agente que él es el manager de Jaime Urrutia, que a él que le registren, que va “Camino Soria” y que el policía es un “alelao”. Yo le ofrezco un “Cuatro Rosas” a su compañero y Miki hace mutis por el foro y se va con su cielito a la Suite Nupcial. Maroto se extravía y Nacho se pone a hacer fotos de la movida porque esto hay que registrarlo de algún modo, que si no la gente se va a creer que es otra “cartonada”.

Al final no hay nada que hacer a través del backstage pero yo no voy a ser el que se quede sin ver a Depeche Mode por segunda vez de las cuatro que voy a tener el honor de presenciar esta semana.

Los donuts, de dos en dos. Depeche Mode, de cuatro en cuatro (la cara de tu retrato).

Tiro de contactos. Llamo a Berta de Sony, escribo a Barbat, CEO de la multinacional japoamericana, truco a Barnaby, que está en Gran Canaria con Elie en la convención de APM, y para rematar la jugada me encuentro con Joe Perez en la cola de acreditados diciéndome que me va a intentar ayudar a través de un colega suyo de Live Nation.

SEIS FRENTES ABIERTOS, MI ROLLO TOTAL.

SITUACIÓN DE ENERGÍA MÁXIMA CON LOS CHAKRAS ABIERTOS HASTA LOS INTESTINOS.

LA VIDA ES UNA HOGUERA Y YO SOY EL CARBÓN (QUE NO CARTÓN)

Irene, la chica de las taquillas de Live Nation, me atiende con su encantadora amabilidad natural ( Robert, súbele el sueldo, nen) y tengo a Barnaby y a Joe trabajando para mí indirectamente ( amor incondicional para los dos).

A estas alturas del partido sé que voy a entrar, pero no me pienso ir de ahí hasta que tenga entradas para mis colegas.

I´M A GIVER, NOT A TAKER ( no, esta no es de Ray Davies).

De pronto oigo al compañero de taquillas de Irene decir que sólo queda una entrada a la venta por 90, 50 euros, así que ni corto ni perezoso decido comprarla porque aunque sea YO el ÚNICO, Depeche Mode valen un potosí.

En paralelo, Irene me está intentando desatascar la movida pero me dice que solo me puedes pasar dos invitaciones, puesto que estaba apuntado para el martes por error.

Yo le digo que con dos me apaño, pues con mi entrada comprada ya tengo tres, así que ya veremos cómo nos averiguamos la cuarta.

En lontananza aparecen Miki, Nacho y Zappa, les explico la movida y Miki nos dice que él se va a casa, pues ya los ha visto varias veces y una churri tira más que EL MEJOR SHOW DE LA HISTORIA DE DEPECHE MODE.

Yo le respeto pero no le comparto (mi entrada), así que “hasta luego cocodrilo” y Nacho, Zappa y yo, ENTRAMOS AL CONCIERTO POR LA PUERTA GRANDE.

Podría hacer una crónica del bolo para rematar este relato pero no la voy a hacer mejor que esta.

Depeche Mode al final no aparecieron por el after del Specka porque estos señoros tienen 61 años y se tendrán que acostar.

Así que sigo esperando EL DÍA QUE CONOCERÉ DE VERDAD A DEPECHE MODE.

I´m taking (and enjoying) a ride with my BEST FRIENDS:

SIR DAVE GAHAM AND LORD MARTIN GORE.

Texto dedicado a Jorge Escohotado, con el que me iré a Berlín (toda la noche) a ver a Depeche Mode el 4 de octubre.

Gerardo Cartón es una agitador de la escena musical española. Lo más probable es que estos últimos 20 años os hayáis cruzado con su nombre en algún lado, bien en alguna de sus sesiones como el chico biónico, como 2PIASdjs, con alguno de sus podcasts o en algún que otro concierto o festival. Él es uno de esos tipos de la industria que han estado en todos los frentes. Dirigiendo el sello [PIAS] en España en su momento más exitoso, tocando en bandas como Micromachines o escribiendo libros tan divertidos como los dos volúmenes del Manual del Perfecto Festivalero o Así se baila el siglo XX (Muzikalia).