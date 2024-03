Marina Gallardo – Cómo Pasa El Tiempo (Plan B)

Hacía tiempo que no sabíamos nada de Marina Gallardo. Tras la última referencia discográfica de la gaditana en Foehn Records, The Sun Rises In The Sky And I Woke Up (2017) en donde sublimaba su particular híbrido estilístico que, partiendo del pop, se adentraba en terrenos de una electrónica de espléndida abstracción, este regreso hacía especial ilusión.

La máxima virgiliana de Tempus Fugit parece ser el eje argumental de su quinto álbum, en el que estrena sello discográfico y, además, es el primero en el que canta en castellano. Cómo Pasa El Tiempo (Plan B, 2024), así titula Gallardo un trabajo que, según cuenta la cantautora, es el más importante de su carrera, y en donde certifica que la progresión en su música parece no tener indicios de agotarse habida cuenta de las virtudes de un disco que, para quien esto suscribe, es uno de los mejores de la cosecha nacional de este año.

Grabado en los estudios La Mina de Raúl Pérez en Sevilla, nos encontramos con una autora que tiene un dominio excepcional para crear ambientes a partir de voces tratadas e imbricadas capas de sintetizador y loops. El disco arranca con “El Silencio” en donde resuenan ecos del “O Superman” de Laurie Anderson pasados por el filtro de una hermosa lisérgica digna de Sonic Boom. Tras elevarnos hasta las alturas, en “Llena De Sed” vira hacia el tecnopop con versos que tejen escenas intrigantes “Y van los caballos/galopando/sobre la orilla del mar/ y todo está bien aquí”

Los arreglos de “Madrugada” recuerdan a los últimos Portishead, aunque el deje andaluz se acentúa a través de bases que recuerdan a los ritmos marciales del martinete y versos expresionistas muy lorquianos. La pátina dream pop hilvana la hermosa “Al Guadalquivir”, un sentido y felliniano homenaje a su Cádiz natal. Ritmos no demasiado alejados al R&B atemperan la sinuosa “Que Tú Me Quieres”, para después atacar “Sobre El Olivo” a ritmo de saeta sobre fondo de martillazos industriales (aquí de nuevo las huellas del Third de los de Bristol aparece en el horizonte).

La canción que da título al disco es una virtuosa mezcla de sonoridades teutonas y árabes unidas en una letanía que abraza lo inasible del tiempo; el dream pop alcanza cotas insuperables en “El Sol Se Pone”, y termina esta maravilla de disco con “Al sur”, una nueva muestra de la versatilidad de Gallardo: de texturas postpunk, pasamos por la libre improvisación jazzística y algunos toques prog. Un regreso necesario a todas luces.

Escucha Marina Gallardo – Cómo Pasa El Tiempo