Entrevista a Carolina Durante, que lanzan ‘Cuatro Chavales’

Quedamos con “Cuatro Chavales” en su local de ensayo. Quedan dos días para que salga su nuevo álbum, que llega tres años después de su debut. Diego, Martín, Juan y Mario están tranquilos, pero con ansias de compartirlo. Orgullosos con el sonido y con la evolución de éste. Nos cuentan que se están acercando a lo que es realmente Carolina Durante, cuatro chavales que se lo pasan bien, improvisan, les gustan los coros y los ‘estribillazos’. Ajenos a los titulares, solo quieren ser ellos mismos.

“Nos acercamos más al directo, a lo que es en realidad Carolina Durante”

¿Cómo llegan estos “Cuatro chavales” a 2022?

Diego: Un poco hartos (risas). Y con muchas ganas de que esto empiece a rodar de verdad.

Martín: Yo también con muchas ganas. Pienso que hasta que no salga el disco, no se cierra 2021.

¿Cómo definiríais este nuevo álbum?

Martín: Es mejor, suena mejor.

Diego: No sé si mejor pero estamos más satisfechos con el sonido.

Martín: Es continuista, con el sonido más contundente.

Diego: A nivel de composición, tampoco me parece mejor este disco. El sonido importa muchísimo, suena un poco cliché pero es así.

Martín: Sí, a mí hay personas, con las que tengo confianza, que me han dicho que escuchaban nuestras canciones en streaming y no les apetecía, pero en directo les flipaba. Y eso era por el sonido, no terminábamos de ser tan contundentes como en directo. En este disco nos acercamos mucho más a lo que queremos sonar en directo y a la realidad de lo que es Carolina Durante, no tan pop y mucho más contundente.

¿”Tu nuevo grupo favorito” y “La planta que se muere en la esquina” tienen relación entre sí, habláis del éxito, de la carrera de los artistas, de los inicios y sus finales?

Martín: Se puede establecer un discurso en el que hablamos mucho de retrospectiva, como vernos desde fuera y ver cómo somos. En “Tu nuevo grupo favorito” hablamos de todo lo q se ha dicho de nosotros en notas de prensa, lo que dicen los fans. “La planta que se muere en la esquina” habla de una historia de amor, pero cuando hicimos el videoclip, hicimos también esa lectura preguntándonos si este era el final, si esto se ha acabado… Pero el mensaje es que nos distanciamos de lo que se dice de nosotros desde fuera, ni somos tu grupo favorito, ni estamos acabados.

¿Cuál es el secreto del éxito para vosotros?

Diego: No sé. (risas)

Juan: Si lo supiéramos, lo hubiésemos vendido y seríamos ricos.

Diego: Tendríamos que hacer un sello y aplicar la fórmula secreta del éxito sobre esos grupos (risas).

“Urbanitas” es una oda a las ciudades, mi favorita.

Diego: También es de mis favoritas la verdad. “Urbanitas” es quiero un poco de chupar cemento. Es rollo echo de menos la mierda de la ciudad, dame con el claxon aquí…

Martín: yo creo que es una mierda pero como muy adictiva.

Diego: a mí me mola, soy muy urbanita.

¿Quién es el más urbanita de los cuatro Carolina Durante?

Martín: Diego

Diego: Juan también…

Juan: ¿Yo? A ver, de campo porque crecí ahí pero nada más…

Mario: Juan va de que no pero cuando le sueltas en el campo es feliz. (risas)

“No es tu día” , un homenaje a los días de mierda. Algo así no podía faltar.

Diego: Es rollo es un día sin más.

Martín: suena mejor “un día sin más” que “no es tu día”.

Mario: Me da la sensación de que es una canción muy acogedora.

Acogedora la canción “yo soy el problema” con esta gran frase: “Las lágrimas me hacen más joven”.

Diego: Es de Óscar García y su libro “Houston, yo soy el problema”. Si te gusta, te tienes que comprar su libro. Es lo mejor que he leído en poesía. Y no porque sea nuestro colega porque tenemos colegas que hacen basura. (risas)

¿Cuál es vuestra canción favorita del álbum?

Mario: No tengo nada claro….

Diego: ¿Y top tres?

Mario: “Diez”, “Colores” y “No es tu día”.

Juan: “Diez”, “La planta que se muere en la esquina” y “Granja escuela”.

Diego: A mí “minuto 93” es como…que no sé.

Martin: hay canciones que las quieres menos sí.

Diego: Y otras a las que terminas cogiendo cariño. ¿Cuáles creéis que van a ser?

Martín: a “No es tu día”. Es que la parte rítmica de la canción es un poco tediosa.

Diego: Pasa igual con “Joder, no sé”.

Martín: Sí, aborrezco tocar “Joder, no sé”.

Mario: Es un coñazo (risas). Te mola escucharla pero no es tan divertida tocándola.

Martín: Él mató a un policía motorizado y Triángulo de amor bizarro tienen muchas canciones con dos notas que nos flipan. Pero las hacemos nosotros y nos parece un tostón. A ver, nos flipa pero a mí me aburre tocarla.

Diego, ¿Cuál te da más pereza cantar?

Diego: “Minuto 93”, sin duda. Me rayaba cantarla pero no sé, ya no me gusta y la tengo como pasada.

Martín: Lleva tanto tiempo en nuestro repertorio y la hemos recuperado para el disco. Volver a tocarla ahora es una pereza. Es para los ‘true fans’. A lo mejor la sacamos en el disco pero seguimos sin tocarla en los conciertos.

¿Y si luego es de las más escuchadas?

Diego: Todavía no nos ha pasado que los no singles del disco sean los más escuchados. Creo que en este disco puede pasar algo así con algunas canciones.

¿Cuál es la intrahistoria de la canción “Diez”?

Diego: estaba escrita cuando Leo Messi se iba a ir, pero al final no se fue. Y cuando se fue en agosto, la sacamos.

Diego es del Real Madrid y de Messi. ¿Al resto os gusta el deporte?

Martín: Sí, me gusta mucho el baloncesto.

Mario: a mí no me gustan los deportes de equipo. Me gustan más los deportes de…

Diego: de estar tumbado. (risas)

Mario: ¡Que no, joder! (risas). Me gusta el skate, el surf, montar en bici y la escalada. Ese tipo de cosas que son de estar contigo mismo.

Si tuvieses que hacerle una canción a alguien relacionado con el deporte… ¿a quién elegiríais?

Mario: Tiger Woods

Diego: Gravesen

Martín: sería divertido, pero honestamente no me motiva. Yo, Kawhi Leonard.

En “Yo soy el problema” hacéis un poco de crítica a la política.

Diego: Sí, no nos referimos a un gobierno en concreto, más bien a la política en España.

Martín: todos los gobiernos son un poco negros.

¿No sois muy de colaboraciones en el álbum?

Martín: somos un poco puretas, nuestra manera de consumir un disco es de manera muy tradicional.

Diego: Al final las discos llenas de colabos da la sensación de que no es tu disco.

Martín: no sabes ni dónde buscarlas en Spotify.

Foto: Jorge Rico