Entrevista con Juan Pedro González (Premios Pop Eye)

Este fin de semana se celebra la décimo sexta edición de los Premios Pop Eye. Unos galardones cada vez más asentados en nuestro país, en los que cada año se reconoce el trabajo de los profesionales más destacados en música, literatura, cine, teatro, televisión, danza, fotografía, artes plásticas, moda y periodismo.

Ana Belén, Nacho Vegas, Ariel Rot, Silvia Pérez Cruz, Niña Polaca, Eva Ryjlen (ex Idealipsticks) o el homenaje a unos históricos como Los Negativos, compartirán galardón con figuras tan interesantes como las de Rosa Montero (literatura), Jorge Sanz (cine), Cayetana Guillén Cuervo (teatro) o Teresa Helbig (moda), entre muchos otros.

Hablamos con su director, Juan Pedro González de la Asociación Cultural Bon Vivant, para conocer más detalles de esta nueva cita con la cultura en Teatro Alkázar de Plasencia este próximo sábado 15 de octubre.

«Cada año trabajamos para mantenernos al nivel de lo que queremos ser (la alfombra roja de la Cultura española)»

¿Es mi sensación o estamos ante una de las ediciones más ambiciosas de los Pop Eye?

Pues no es esa la sensación que yo tengo, creo que ha habido otras tan ambiciosas o más que ésta, aunque en definitiva entiendo que lo de las apreciaciones es algo muy personal. Lo que está claro es que cada año trabajamos para mantenernos al nivel de lo que queremos ser (la alfombra roja de la Cultura española) y corresponder a Plasencia por el apoyo y el cariño que nos dan. Me gusta creer que la más ambiciosa será siempre la próxima.

Hay pocas expresiones culturales que queden fuera de los premios, ¿sois capaces de tener el radar todo el año en cada una de ellas?

Intentamos que sí, aunque es inevitable que se nos escapen cosas. Cada disciplina produce un sinfín de propuestas cada año. Es imposible conocerlas todas. No sólo para nosotros, ojo, sino incluso entiendo que para medios como Muzikalia. No puedo evitar que de vez en cuando me asalte la impotencia al descubrir cosas con el paso del tiempo que deberían haber sido reconocidas en los Pop Eye…, pero la infabilidad no es todavía una de nuestras virtudes.

Seguís con la premisa de reconocer a estrellas consagradísimas y a la vez, a las propuestas más minoritarias

Sí, claro. Esa es una marca de la casa de la que nos sentimos muy orgullosos. España es un país difícil para la Cultura. A muchos les cuesta aceptar las nuevas propuestas de gente joven y a otros muchos disfrutar de artistas con trayectorias consolidadas, por esa tendencia que tenemos en este país de matar lo que consideramos viejo o aceptado por la masa. Carecemos de esos complejos que cercenan la capacidad de disfrutar de la Cultura en toda su magnitud. Y, por supuesto, no entramos en la guerra de guerrillas de los talibanes de turno. Ese rollo de que si me gusta el rock no puede gustarme tal o cual estilo; si soy indie tal….

Somos una revista de música, hablemos de algunos de os nominados:

– Ana Belén no solo es actriz, tiene una importante carrera musical. Un nuevo tótem de la escena a quien agradecer y homenajear que se suma a vuestra larga lista de premiados.

Ana Belén, independientemente de los gustos de cada uno, tiene una trayectoria artística muy global. Prima, por supuesto, lo musical, pero también ha cosechado grandes triunfos en otros terrenos como el cine, el teatro o la televisión. En este sentido, seguramente es el Pop Eye de Honor más completo que hemos dado hasta ahora.

– Nacho Vegas es otro artista a tener en cuenta, siempre en los márgenes, pero a la vez sumando audiencias. Reconocimiento doble

Nacho es un creador que, al margen de su posición como opinador, me merece todo el respeto del mundo. Con una trayectoria repleta de canciones bellísimas y un concepto muy claro.

– Ariel Rot es premiado por su estupendo programa de TV, pero entiendo que su figura como músico de largo recorrido también ha tenido gran peso. ¿Había sido premiado anteriormente?

Ariel no había sido premiado hasta ahora y le teníamos muchas ganas. Yo era un preadolescente cuando Tequila se lo comían todo. Ha formado parte de mi educación musical. No había sido premiado nunca, pero no creo que ésta sea la última…

– El “viviendo en la Era Pop” es para una banda de culto como Los Negativos, sigue tirando lo mod…

Lo mod ha sido mi mayor influencia musical, no lo puedo negar. En este sentido, con Los Negativos, igual que antes con Alex Cooper, Brighton 64 o Los Elegantes, no hago más que agradecer todos los buenos momentos que esas bandas me proporcionaron. Todas esas bandas están emocionalmente tan ligados a mí…

– La banda emergente de esta edición son los interesantes. Niña Polaca, ¿qué visteis en ellos?

Niña Polaca forman parte de una generación nueva que hace rock, que no les importa ser rupturista cuando hace falta y que consiguen que algo que tendría que ser tópico y manido suene nuevo y fresco.

– Desde el principio de los Pop Eye premiáis a bandas portuguesas, entiendo que por la cercanía.

Coincidió que cuando empezamos con los Pop Eye teníamos una discográfica llamada Bon Vivant Records, que se preocupaba mucho por conocer la escena musical portuguesa. Descubrimos tantos y tan buenos grupos que decidimos incorporar esta categoría a los Pop Eye para darles visibilidad en nuestro país y así acercar dos escenas que no se relacionan tanto como deberían.

Tres años ya en Plasencia. ¿Los Pop Eye echan raíces en la ciudad?

Ojalá fuera así, pero no se puede asegurar. Nosotros contamos con un importante handicap y es que el gobierno socialista de la Junta de Extremadura nos viene ignorando, mejor dicho, despreciando sistemáticamente desde hace años. Esta es una región pobre y quien tiene la pasta para permitir que los proyectos sobrevivan es la Junta de Extremadura. No darnos bola es una forma de ataque directo a los Pop Eye por parte del Gobierno extremeño. Los Ayuntamientos tienen el presupuesto que tienen y ésta es una situación que nos impide crecer. Es una lucha desigual la que Vara y sus acólitos mantienen con los Pop Eye, lo que seguramente acabará por hacernos marchar irremediablemente a otras tierras tarde o temprano.

«Contamos con un importante handicap y es que el gobierno socialista de la Junta de Extremadura nos viene ignorando, mejor dicho, despreciando sistemáticamente desde hace años»

El año pasado comentamos la cada vez más agitada actividad alrededor de los premios, con todo tipo de eventos en la ciudad. ¿Hay planes para que sigan expandiéndose?

Lógicamente, esta respuesta está íntimamente relacionada con la anterior. La idea es seguir creciendo, pero esto es algo muy difícil de lograr con el presupuesto tan ínfimo con el que contamos. Bastantes equilibrios hacemos ya. Siento, lamento insistir, que el gobierno extremeño acabará echándonos de nuestra tierra, de donde surgieron los Pop Eye.

Soléis premiar los programas de radio, este año os abrís al cada vez más en boga mundo del podcast representado en “Aquí hay dragones”, uno de los más exitosos del país. ¿Puede ser que en próximas ediciones haya premios para ambos formatos?

Es una cosa que habría que ver. Ahora mismo estamos pensando en aligerar la gala. ¿Significará eso que habrá menos premios? No, seguramente lo que ocurrirá es que inventaremos un formato en la fiesta de bienvenida del viernes para hacer algo atractivo y desenfadado para dar cabida a algunos de ellos.

La gala este año también estrena presentador, el peculiar Juan Carlos Ortega.

Es ley de vida. Roma Calderón ha presentado de forma fantástica la Gala durante los 3 últimos años, pero hemos pensado que necesitábamos una ruptura para que la nueva edición no fuera un deja vú. Ortega aportará seguro una visión distinta sobre la Gala que esperamos sorprenda a todos los que la vean.

Los premios son nacionales, cada vez tiene más repercusión y de momento no les adivinamos techo. ¿Tenéis algún tipo de ambición para futuras ediciones?

La única ambición es tener siempre las mismas ganas e idéntica pasión para no tener que preocuparnos por si tenemos o no techo.

Más información en la web oficial de los Premios Pop Eye.