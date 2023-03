Lana Del Rey – Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal)

Lana Del Rey no quiso ser una estrella del pop, prefirió tomar un desvío que le alejara de toda banalidad y optó por mutar en una personal autora de profundo discurso e imagen de otro tiempo. Un arquetipo casi mítico, como podría ser su admirado Morrissey, cuya narrativa no deja de ahondar en los recovecos de nuestros fantasmas en unas entregas que siguen en línea ascendente.

En Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd vuelve a contar con su fiel Jack Antonoff para dar una nueva vuelta de tuerca, yendo más allá de lo que fue en Blue Banisters (Universal, 2021) y Chemtrails Over The Country Club (Universal, 2021). Su novena entrega es su trabajo más personal y una versión elevada de sus habituales modos, que aunque esté construida sobre un omnipresente piano y cuente con majestuosas cuerdas, deja que la electrónica y las bases del hip hop más actual, barnicen esas historias glamourosamente oscuras de amor y desamor, soledad, familia, arraigo, y búsqueda de identidad.

Un disco largo en el que permanecer durante más de una hora, algo atípico en este absurdo mundo donde prevalece la instantaneidad tiktokizante más superficial. Un álbum brillantemente compensado, en el que lo mismo asoma lo religioso en «The Grants» y su coro gospel o en ese interludio con el pastor Judah Smith, que se abre en canal cantando a la impermanencia en la titular «Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd» –“Fóllame hasta la muerte, ámame hasta que me ame a mí misma”-. La temática más recurrente es ella misma, su propia fama o la disparidad entre las expectativas de la sociedad hacia una mujer de su edad y la realidad, mientras las canciones mutan y vuelven a modos que no asomaban desde el genial Lust For Life (2017, Polydor). Ahí está una «A&W» que arranca folk y frágil y termina derivando en un rap sexy con un ritmos urbanos, al igual que «Fishtail» y su abrupto cambio, vocoders mediante.

Sobrecogen las confesionales «Fingertips» y «Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing» con su producción elegante y sofisticada; invita a desnudarse a Antonoff en la declaración de amor sincera a su mujer en «Margaret», al igual que emociona su dúo con Father John Misty en la orquestada «Let The Light In». La parte final rebaja intensidad con la vibrante «Peppers» junto a la reina del rap underground Tommy Genesis, en la que asoman los Red Hot Chilli Peppers, Angelina Jolie y un novio con COVID, y en ese curioso cierre con aires calypso llamado «Taco Truck x VB», en la que pervierte y ¿mejora? su conocida «Venice Bitch».

Lizzy Grant está de regreso con una obra sobresaliente en la que sigue creciendo como letrista y compositora, y donde se muestra más audaz e inspirada que nunca.

