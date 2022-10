La nueva sensación del punk angelino Kate Clover, actuará en Madrid

De vez en cuando volvemos a recuperar la fe en el rock ‘n’ roll gracias a artistas como Kate Clover. La cantante de Los Angeles ha editado su álbum debut Bleed Your Heart Out (SongVest Records), en el cual no es difícil averiguar influencias de clásicos del punk californiano como Crime, X o The Weirdos, pero bien aderezado de melodías con sabor intenso a powerpop y nervio de punk-garage.

Sin embargo no estamos ante el típico combo de revival. Kate Clover va mucho más allá y lo que es más importante, tiene canciones redondas para dar y tomar, de esas de corear puño en alto y con los vellos de punta.

El disco está producido por su pareja, Brandon Welchez (Crocodiles) que también forma parte de la banda que la acompaña en directo. Hay colaboraciones estelares como la de AJ Davila, de los míticos y tristemente defenestrados Davila 666, se nota el buen gusto de Clover a la hora de escoger acompañantes.

Aunque solo tiene el mencionado álbum y cuatro singles, sus directos ya se tildan de explosivos y parece que dicha fama no es gratuita, circulan algunos testimonios audiovisuales por la red.

Si quieres verla en directo en sala pequeña antes de que sea alimento de festivales, tienes la oportunidad de hacerlo el martes 11 en el Fun House, en un concierto organizado por Pretty Thing Club. Entradas aquí