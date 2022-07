Entrevistamos a Iseo & Dodosound

Tras su concierto en El Día de los Museos de Radio 3, desde Muzikalia charlamos con Leire Villanueva y Alberto Iriarte, más conocidos como Iseo & Dodosound. Este conjunto se ha convertido en menos de una década en uno de los mejores grupos de reggae y dub españoles. Horas de carretera, giras por todo el mundo y emotivas canciones construyen un conjunto de necesaria escucha.

Este dúo navarro acaba de presentar Blossom, su tercer disco de estudio. Un trabajo creado entre lo digital y lo analógico que conecta a la perfección con esta primavera que tanto echábamos de menos. Ocho canciones que florecen en el momento que más lo necesitamos. Un disco personal, directo y lleno de color.

«Amor es música, música es vida. La música es un vehículo, es la piel de gallina, es la forma más bonita de decir cualquier cosa»

Lo primero de todo, felicidades por el concierto que acabáis de dar. La primera vez que presentabais vuestro nuevo disco en directo. ¿Cómo os habéis sentido?, ¿cómo han sido las primeras sensaciones?

Leire: Ha sido bonito, como acabamos de terminar no nos ha dado tiempo a hablarlo entre nosotros. El disco apenas salió hace unas semanas, no ha habido tiempo real para actuar hasta hoy.

Alberto: Ha sido genial. También es verdad que el Día de los Museos se caracteriza por directos muy cortos en los que no hay prueba de sonido, entonces la experiencia pasa como un rayo.

Estamos casi en verano, multitud de conciertos al aire libre sin restricciones, floreciendo de nuevo después de estos tiempos tan complicados. Teníamos muchas ganas de volver a vivir momentos así. Todo esto tiene que ver mucho con las ocho canciones que conforman este trabajo.

Alberto: Totalmente, eso creemos nosotros. El disco sale en el momento que sale. Este es un disco del momento, a pesar de que nosotros siempre queremos que nuestros trabajos se mantengan en el futuro. Es un álbum anclado a esta situación vital, la vuelta de un despertar. Es una primavera real y figurada, una representación de ese florecer por los años tan duros que hemos vivido.

Blossom acaba prácticamente de salir. Ahora estáis viendo ese momento tan mágico en el que por fin el proyecto ve la luz y se comparte. ¿Cómo os sentís?

Leire: Aunque nunca he estado embarazada, lo veo como tal, porque pasa de todo. Es cierto que no hay procesos hormonales, pero es toda una montaña rusa.

Esta vez el momento de publicarlo ha sido diferente, ha sido una especie de liberación. Una vez que la gente recibe el disco para mí, cierra el círculo del proceso creativo. Ahora toca el juicio del público.

Alberto: Ha sido una liberación más que nunca, ha sido un ya no eres mío, adiós, vive tu vida, sal de casa. Antes sí que estamos más pendientes. Esta vez hemos dejado que fluyera y en parte creo que es terapéutico. Un proceso que no ha sido sencillo, pero sí muy divertido.

Justo cuando empezó la cuarentena acababais de terminar vuestra gira. ¿Cómo ha sido el proceso de composición y publicación de este nuevo trabajo?

Alberto: Era un momento duro porque no sabías exactamente para qué momento vital y para qué personas y circunstancias estabas haciendo la música. Nosotros hacemos música para la gente y en este disco hemos querido estar en un punto en el que no hubiera que hacer un gran esfuerzo para entender que somos y qué hacemos, queríamos presentar algo simple, sencillo y directo. En muchas ocasiones ha sido muy complicado. Lo que ha acabado saliendo es música personal, de compañía y refugio. Una música que busca la alegría.

Leire: No ha sido forzado, ahora vemos el resultado de las letras y nos damos cuenta de que habla el disco en sí. Trata de lo que hemos necesitado escuchar todos en esta época y es normal que nos hayan salido letras hablando de eso, nosotros necesitábamos también escucharlo. Creo que entendiendo el contexto de composición se entiende mejor el álbum. En este caso, Blossom es una obra muy anclada en este momento preciso.

Antes de comenzar a desengranar este nuevo álbum, me gustaría ir a los inicios de vuestro conjunto, allá por 2014. Dos amigos que se juntan y deciden crear un proyecto en común. Alberto venía del mundo del Hip Hop y Leire había pasado por diferentes conjuntos musicales. ¿Cómo nació el sonido de Iseo & Dodosound?

Leire: Fue curioso porque en aquel momento ni nos conocíamos. Los dos somos de Pamplona y aunque la escena es importante, todo el mundo está un poco conectado. Da la casualidad, de que yo estaba dando una entrevista en Radio 3 y Alberto justo la estaba escuchando en su coche.

Alberto: Estaba escuchando sus canciones y me parecieron increíbles. Acto después dijeron que era de Pamplona, investigué un poco, vi que conocía a su hermana mayor y me puse en contacto con Leire. Cada uno había sacado un par de maquetas ese año, así que quedamos para intercambiarlas y así surgió.

Desde el primer momento, los dos tuvimos muy claro que lo relevante era su voz. Yo lo que podía aportar eran mis bases ligadas al Hip Hop y al reggae. Al probar vimos que salió algo muy guay entre la pureza de su tono y mis historias digitales, hicimos varias canciones rápidas y luego Leire se acercaba a mis sesiones a cantarlas. Así fui sacando canción tras canción.

Leire: Componíamos un tema y a la semana siguiente lo presentábamos en alguna de las sesiones de Alberto.

Alberto: Yo iba a cualquier sitio a pinchar. Empezaba sobre las 12 y cuando eran las 2-3 de la mañana, con el ambiente caldeado, Leire subía al escenario y cantaba cuatro temas. La discoteca se caía. La verdad es que fueron momentos superbonitos. Era el verano del 2014.

A partir de ahí, encontrasteis algo que sentisteis como propio, teniendo a lo largo de los años una evolución exponencial pero también muy natural. Algo que tiene que ver mucho con la propia escena musical de Navarra y del País Vasco, y las oportunidades que ofrece a los grupos nóveles.

Alberto: Así es. La escena es muy rica, pero no solo en cuanto a grupos, sino también en cuanto a eventos. Hay un gusto especial y particular. Es una particularidad de Euskal Herria, gracias a las fiestas populares, un grupo nada más comenzar tiene la posibilidad de dar muchos directos. Esto a un conjunto que está arrancando le da mucha vida, es lo que echa a andar a cualquier grupo.

Leire: Además, la gente siempre está muy despierta y con ganas de hacer cosas. Es cierto que hay momentos de mayor efervescencia y otros en que está más parada la cosa, pero siempre hay una tónica general de movimiento.

Algo que, por experiencia propia, también ocurre mucho en Galicia. Hay muchas oportunidades por parte de los ayuntamientos y los bares.

Alberto: Sí, y no únicamente las fiestas organizadas de forma institucional. Una particularidad del País Vasco y Navarra son las fiestas autogestionadas. En todas las fiestas de los pueblos hay una parte organizada por el ayuntamiento y otra por la propia juventud. Por ejemplo, a nosotros este tipo de fiestas nos vino genial para poder comenzar.

Yo he tenido la suerte de veros dos veces y en dos ambientes muy distintos. El primero fue en el festival Las Noches del Botánico junto a Alpha Blondy en el 2017. La otra en una sesión que organizó en el 2019 el centro social La Ingobernable. La calidad era increíble en ambas, pero sobre todo las ganas que mostráis una vez os subís a un escenario.

Leire: Aquel concierto fue superbonito. Me gusta que hables de las ganas porque creo que es algo muy importante y no muy evidente. A nosotros nos encanta tocar en festivales enormes como el Rototom o el Cabo de Plata delante de miles de personas, te enchufan de manera brutal. Aun así, también nos gustan los pequeños conciertos en Centros Sociales o gaztetxes, donde estás rodeado de gente y te sientes vivo.

Alberto: Lo de la Ingobernable fue una pasada, damos gracias a la asamblea por contar con nosotras. Bolos como este, hemos realizado muchos. Allí nos llamaron porque estaban en riesgo de desalojo y querían despedir el espacio con actividades.

Leire: Nos gusta el barro (risas)

Alberto: Cuando los altavoces están llorando porque están a punto de romperse es cuando mejor suenan.

¿Cómo es pasar de tocar de grandes festivales a fiestas autogestionadas, y viceversa?

Alberto: Nosotros venimos de una escena como es la autogestionada. Los gaztetxes, las okupas, las fiestas autogestionadas … Es cierto que surgen ciertas contradicciones cuando pasas a grandes festivales o fiestas más comerciales. Nosotros vivimos esa transición de forma natural porque nos queremos dedicar de forma laboral a la música, aun así, no olvidamos de dónde venimos.

Las escenas underground deben ir renovándose, que entren nuevas personas con ideas rompedoras. Cuando empecé tenía 14 años, ahora tengo treinta y tantos. Es el turno de que las nuevas generaciones, al igual que hicimos nosotros, aprovechen estos espacios que luchan por una cultura gratuita.

Mucha de la gente con la que actuamos ahora trabaja en una imprenta, son profesores o conductores de autobús … Todos ellos tienen su sustento económico en alguna parte, aunque sigan tocando o produciendo música. Yo tenía claro que no quería trabajar en una oficina, yo quería apostar todo por la música. Estas escenas y estos espacios son muy necesarios para construir música, pero es cierto que dinero no se gana. Hay que apoyarlas, darles relevo generacional y seguir apostando por una cultura gratuita, para todos y todas.

Blossom es un disco que mantiene claramente vuestro estilo, pero en esta ocasión contiene mayores toques dub. ¿Era algo que estabais buscando?

Leire: Sí, ha sido una decisión que hemos tomado para este disco. Una de las máximas de Iseo & Dodosound son nuestros directos, en ellos el protagonismo del dub es mucho más amplio que en nuestros discos. Justamente por esa razón hemos intentado añadir esos sonidos al álbum.

Alberto: También hemos mezclado nosotros el álbum. El anterior lo finalizamos en un estudio con un ingeniero de sonido en Londres, este ha sido más artesanal. Nuestro estilo se basa mucho en la creatividad, Leire me ha empujado a que no tuviera miedo de meter más dub. Al final, es una frescura que nos caracteriza mucho.

En vuestros conciertos también os acompañan The MouseHunters, vuestra sección de viento metal. En este nuevo trabajo vemos un mayor protagonismo de ellos, consiguiendo un sonido más orgánico. ¿Han podido participar en la grabación?

Leire: Si escuchas todos nuestros discos puedes ir viendo la evolución y el proceso de Iseo & Dodosound. En el primero, la sección no existía como tal. Luego nos empiezan a acompañar en los conciertos y ya vas viendo la fuerza de la trompeta y del saxo tenor, ya se empezaban a ver las primeras pinceladas. Ahí, en esos primeros conciertos, es donde nace el germen. En nuestro segundo trabajo, Roots in the Air, la sección ya existía como tal. Cuando entramos en el proceso de composición y grabación de este nuevo trabajo, han formado parte de los arreglos y se ha grabado todo en sesiones conjuntas.

Alberto: Los arreglos los hemos trabajado con el líder de la sección, suenan mucho más integrados, participando en la identidad de los temas y envolviendo la voz de Leire. En Roots in the Air era como si entrara el estribillo y posteriormente el estribillo de la sección, ese estilo era la identidad de ese álbum. Blossom es diferente, está todo más compactado.

Uno de los primeros adelantos que conocíamos de este trabajo fue «Arigato». Un tema cantado en siete idiomas diferentes que representa a la perfección la filosofía de vuestro conjunto. ¿Qué nos podéis contar acerca de él?

Leire: Es una canción muy dilatada en el tiempo. Es más, el estribillo es lo más antiguo que hemos compuesto para este disco. Hubo un momento en el que estábamos un poco perdidos y a Alberto se le ocurrió la idea de dar las gracias, mediante la canción, a todos los países en los que hemos tocado. Fue un gran reto meter tantos idiomas y que no quedara como un collage.

Tenemos que dar las gracias a la música por todos los momentos que nos está haciendo vivir y por todo lo que nos está dando. Gracias a toda la gente que nos escucha, nos apoya y vamos conociendo gracias a la música.

El tema es muy bonito y quiere reflejar también la universalidad de la música. Mi madre, por ejemplo, puede escuchar una canción en inglés y no entenderla, y aun así se emociona con ella. La música es una de las artes más populares por ser muy accesible. No hace falta tener una gran comprensión para sentir algo. Ahí reside el poder de la música, por eso “Arigato” es un gracias a la música y a la gente.

Ha sido todo un placer tener esta charla. Por último, ¿qué significa la música para vosotros?

Alberto: Amor es música, música es vida. La música es un vehículo, es la piel de gallina, es la forma más bonita de decir cualquier cosa.

Leire: Es un viaje fascinante. Cada uno lo vive de una manera particular, pero es para todo el mundo. Creo que las palabras se quedan cortas para buscar una buena descripción. Es verdad que es una pregunta difícil.

Próximos conciertos de Iseo & Dodosound

JUL 23 – Néoules, France · Festival de Néoules

AUG 13 – Sitges, Spain · Barraques

AUG 22 – Benicàssim, Spain · Rototom Sunsplash

SEP 03 – Vidreres, Spain · Festa Major

SEP 30 – Bordeaux, France · Les Campulsations

OCT 08 – Valencia, Spain · Festardor