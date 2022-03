Entrevistamos a Jah Wobble, fundador de Public Image Limited (PiL)

Jah Wobble (Londres, R.U., 1958), o John Wardle para los registros oficiales, es, sin temor a equivocarnos, uno de los bajistas más influyentes del último cuarto del siglo pasado y quien redondeó con sus aportaciones creativas el sonido más avant-garde de las cuatro cuerdas en el afterpunk. Miembro fundador en 1978 de Public Image Ltd (en adelante, ya saben, PiL) junto a John Lydon, Keith Levene y Jim Walker, su trabajo en los dos primeros álbumes de la banda se reconocen hasta hoy en día como excepcional e imprescindible, una maravilla sólida y de oscura festividad.

Precisamente, ese segundo álbum de los londinenses, Metal Box (Virgin, 1979), ha sido el elegido por Jah Wobble para reinterpretarlo en clave de dub, el género que siempre le ha acompañado (y cierto apego a la world music) y que sirve, de paso, para reclamar y subrayar la importancia de las líneas de bajo en la década posterior al punk. Con la excusa de Metal Box – Rebuilt in Dub (Cleopatra Records, 2021), le robamos unos minutos para que nos ponga al día.

“La mayoría de la gente estará de acuerdo en que Metal Box es irrepetible, un clásico”

Primera pregunta y obligatoria. ¿Cómo le va a Jah Wobble en este extraño período del siglo?

No me va mal. Estoy de vuelta en los escenarios, tengo giras e hice muchas grabaciones en los últimos dos años. Pero, con la antesala de la Tercera Guerra Mundial, creo que todos deberíamos estar preocupados.

Prácticamente en un año natural has lanzado dos discos, el primero, Guanyin (autoeditado, 2021), con miembros de tu familia explorando este lado más world music tan característico tuyo. ¿Sentiste la necesidad de probar algo con un enfoque más familiar y diferente?

Simplemente sentí que era hora de que hiciéramos juntos un álbum familiar adecuado. No puedes dar por sentado que no te quedarás sin tiempo en esta vida, porque todo es transitorio, así que es bueno a veces mostrar cierta urgencia.

Luego vino ‘Metal Box – Rebuilt in Dub’, una reconstrucción desde una perspectiva dub del clásico de PiL. Siendo fundador de PiL y siendo parte de los dos primeros lanzamientos, ¿por qué este álbum y no ‘First Issue’?

Bueno, rehíce dos pistas de First Issue. Se pueden escuchar algunos ecos previos de Metal Box en First Issue, pero creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo en que Metal Box es irrepetible, un clásico.

¿Qué significa PiL para ti?

¡Mucho! Fue donde comencé. En aquel entonces era un novato, pero pude trazar las líneas que quería y forjar la dirección de la banda.

¿Es este ‘Rebuilt in Dub’ una nueva versión o es una revisión después de 22 años de cómo podría haber sonado este álbum en 1979 y, por lo que fuera, no pudo?

Es un desarrollo de algunos aspectos contenidos en Metal Box. Es una interpretación que los abre y que creo profundiza en ellos.

¿Cómo te sentiste al trabajar en esto? ¿Te sentiste abrumado por la nostalgia?

No, me sentí fantástico. Sentí que estaba en mi mejor momento y estaba seguro de la dirección que quería tomar.

¿Cómo fue el proceso creativo de este ‘Rebuild in Dub’? ¿Quién te ayudó tanto en el concepto como en la ejecución?

Lo hice con el guitarrista y productor Jon Klein. También la esposa de Jon hace BV en “Fodderstomf”, y mi teclista, George King, y su esposa, Katy ,violinista, tocan en “Poptones” y “Swan Lake”. Estoy involucrado en un proyecto musical comunitario con Jon en el sur de Londres y cuando ocurrió lo de la pandemia tuvimos que hacerlo por zoom. La verdad es que Jon y yo estábamos muy felices trabajando juntos de forma remota. Él también es un verdadero aficionado a la guitarra post punk.

Además de ser el bajista principal en el álbum original, también te ocupaste de la batería en “Careering” y “The Suit”. ¿Te ayudó a progresar en las tareas de batería para este álbum?

Sí, así fue. Jon y yo compartimos esa tarea.

¿Fue complicado replicar el sonido metálico tan característico de las guitarras de Keith Levene?

Jon (Klein) es un gran fan del estilo de la guitarra de Keith desde aquella época. Y bueno, además tenía algunas ideas previas de cómo desarrollar ese sonido.

¿Cómo te sentiste cantando algunas canciones que la mayoría de nosotros tenemos asociadas a la voz de John Lydon?

Bueno, he estado cantando “Public Image” en directo durante algunos años y he tocado “Poptones” en vivo y cantándola ocasionalmente, por lo que no fue una situación particularmente novedosa. Tengo un profundo respeto por las letras de Metal Box. Son más como prosa -me viene a la mente Samuel Beckett, por ejemplo, así que es un placer cantarlas.

Hay algunas canciones que estaban originalmente en ‘Metal Box’ que aquí han desaparecido. ¿Por qué decidiste no incluir todo el álbum en su idea original?

Me pareció que funcionaba bien esa elección de pistas, en ese orden de ejecución y para esa duración.

“Chant” o “Radio 4”, pero lo más sorprendente es “Death Disco”. ¿Hay alguna razón específica para saltarse una de las canciones más icónicas del disco?

Bueno, hacemos “Swan Lake”, que es muy similar, ¿no?

“Es difícil no incluir “Public Image”, tan icónica… y realmente quería divertirme. ¡La hicimos en español!”

Por otro lado, has incluido dos temas que no figuraban inicialmente en Metal Box: “Public Image” y “Fodderstompf”. Agregar estas dos canciones, ¿es una declaración de cómo otras canciones de PiL pudieron ser ideales para este álbum?

Es difícil no incluir “Public Image”, porque es muy icónica y realmente quería divertirme. ¡La hicimos en español! Y “Fodderstomf” es tan funky… La toco en directo en mis conciertos, aunque esta versión es muy diferente a mi versión en vivo.

Una de las cosas más revolucionarias de ‘Metal Box’, además de ser vanguardista, fue la presentación. En un mundo tan digital, ¿cómo percibes el valor del arte en torno a los álbumes, como la portada, el contenedor u otras formas de “vender visualmente” el producto?

Bueno, en el pasado era vital. Ahora, con la llegada de lo digital, supongo que no tanto.

Ahora estás involucrado en una nueva gira con The Invaders of Heart. ¿Qué significa esta banda para ti?

Es la banda con la que trabajo. Son grandes músicos, además de ser una muy buena compañía.

¿Mantienes contacto con miembros actuales o anteriores de PiL?

No, en este momento no.

Foto de Jah Wobble: Zilan Liao.