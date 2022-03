Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Corvo, The Rimbaud Company, Kora, Vënkman, Montesco, Lino Suricato y Jack Bisonte.

Corvo – A message in the wind

Corvo es un proyecto de música instrumental que a lo largo de este año 2022 publicará su primer EP, Inception. Un disco con seis canciones entre las que se encuentra “A message in the wind”, un tema especial para su autor que nació como una melodía para ser llevada por una guitarra y un saxo, cortesía de Miguel Lizana. Tanto esta canción como el resto de composiciones del EP han sido mezcladas por Gabriel Pais.

The Rimbaud Company – Contigo

The Rimbaud Company es un proyecto musical liderado por el poeta Andrés G. Cerdán del que te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día hace algo más de un año. Entonces acababan de publicar su disco Tyson (Autoeditado, 2020). Ahora se preparan para lanzar su segundo álbum, en el que definitivamente apuestan por el castellano, del que de momento han adelantado un sencillo con dos temas grabados y producidos por Juanan López en Baboon Records: “Contigo” y “Los perros románticos”. Hemos escogido el primero de ellos para incluirlo hoy en nuestra PlayList Emergente.

Kora – No me quiero levantar

Kora es una joven artista catalana de la que también te hablamos en 7 Minutos al Día en 2020. Hace unos días Kora publicó su primer disco, Fuera De Lugar, incluyendo once temas compuestos, producidos, mezclados y masterizados por ella misma en su estudio casero. Poco antes veía la luz un nuevo sencillo de adelanto, “No me quiero levantar”, una buena muestra del carácter intimista e introspectivo de su música.

Vënkman – Autómatas

Vënkman es una banda mallorquina que se dispone a lanzar su primer LP en breve, un álbum titulado Pausa Dramática. Como adelanto han estado publicando varios sencillos en los últimos meses, el último de los cuales vio la luz hace pocos días. Se trata de “Autómatas”, una canción que combina mensaje con invitación al baile. El vídeo de “Autómatas” fue grabado y producido por MCRORY Agency (Pep Toni Font) con la ayuda de Maria Martin de la agencia La Indiscreta.

Montesco – Collar de perlas

Montesco es un grupo de Barcelona que publicó hace unas semanas su primer disco, un EP titulado Gardenias. Un álbum variado con canciones que van del dream pop a la electrónica y la psicodelia. Poco antes lanzaban como anticipo el sencillo “Collar de perlas”. Una canción que trata de los sentimientos amargos que lleva consigo la ruptura de una relación. El vídeo ha sido dirigido y editado por Patricia Huguet y Laura S. Núñez, componentes de la banda.

Lino Suricato – A solas

Lino Suricato es otro nombre que les sonará a quienes sigan nuestra sección 7 Minutos al Día. El artista extremeño publicará en 2022 su nuevo álbum, producido por Juanito Makandé y distribuido por Altafonte. Como primer sencillo se ha lanzado la canción “A solas”, un tema sobre vivir en constante cambio y los diferentes estados de ánimo que dicha situación conlleva.

Jack Bisonte – I can’t leave this party without you

El dúo madrileño Jack Bisonte se dispone a publicar próximamente su nuevo disco, un EP titulado A Night To Remember. Como tercer adelanto del álbum, hace unas semanas publicaron el sencillo “I can’t leave this party without you”. Una canción que es una oda a la amistad con un estribillo que invita a dejarse las suelas en la pista de baile. Con Jack Bisonte y “I can’t leave this party without you”, cuyo videoclip ha sido dirigido por Alberto Morago, finalizamos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!