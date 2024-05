Entrevistamos a José Luis García, por [ENCAJA2]

[ENCAJA2] son una serie de conciertos en exclusiva en un espacio tan especial como el del Teatro Jovellanos de Gijón. La particularidad de estos conciertos es que se hacen dentro de la caja escénica del teatro, ante un público que comparte el espacio con el artista, haciendo de estos directos un momento único.

El ciclo de este año 2024 sigue su curso natural y por él han pasado ya artistas como: Adriano Galante, Fino Oyonarte, o Sara Muñiz. De momento el cartel está perfilado hasta este verano, pero no descartan nuevas sorpresas. Estuvimos al habla con uno de los ideólogos del ciclo, José Luis García –anteriormente en Manta Ray y ahora en Elle Belga– para que nos explicará de qué va [ENCAJA2] y hacía donde va, que nos recibe por Zoom desde las oficinas del Teatro.

“En muchas artes escénicas, empezando por el teatro, lo que se hace habitualmente es mostrar el escenario y esconder lo demás. [ENCAJA2] lo que hace es todo lo contrario, mostrar todo por dentro”

Esta es la undécima edición de [ENCAJA2]. Cuéntanos un poco como surge la idea y sobre todo, si pensabais llegar tan lejos con esta locura.

Sobre todo, cuando lo pones en números de grabaciones, pasamos de las cien grabaciones y eso asusta un poco, por la cantidad. Me gusta más contarlo en sesiones grabadas que en ediciones, porque creo que se refleja mejor. Pues empezamos en la pandemia. Es un proyecto que surge en el departamento multimedia del Teatro Jovellanos de Gijón. En ese momento el teatro, como tantos espacios similares, se encontraba cerrado. Los trabajadores se encontraban en un ERTE y desde la gerencia de Divertia se pidió a los trabajadores del departamento, que buscasen ideas o trabajos para llevar a cabo y que fuesen coherentes con las condiciones o legislación vigente en ese momento, que, como sabes, no permitían o restringían ciertos espectáculos.

Entonces como teníamos las herramientas en el departamento multimedia para realizar grabaciones, pues lo propusimos. Para presentar el proyecto, nos dio tiempo a moldear las conclusiones que se han mantenido hasta la fecha, esto es: grabación en la Caja Escénica, actividades que solo tuvieran que ver con la música en directo, el público iba a estar presente en las grabaciones, se iba a dar la vuelta al concepto del teatro y las butacas traseras vacías del tetro iban a ser nuestra trasera del plano general… Todas estas características estéticas que representan a [ENCAJA2] se han mantenido hasta la fecha y estaban presentes en la primera grabación.

Y lo curioso es que, todo eso se pudo hacer por ese mes que tuvimos para pensar. Algo que hoy día sería impensable, porque la urgencia es un mal endémico que tenemos.

Yo conozco bien el Teatro Jovellanos, pero para la gente que no haya estado allí nunca. Explica un poco como reacciona la gente y su respuesta cuando entran a un teatro por dentro, por las tripas. ¿Se lo esperan? ¿Se ven encorsetados? ¿Se muestran participativos?

Inicialmente, como no puede ser de otra manera, la gente que va y no han entrado nunca a una caja escénica, pues les sorprende la infraestructura técnica del teatro, la tramoya, las luces, el aforo, todas estas cosas… además lo iluminamos de una manera en la que se pueda apreciar todo.

En muchas artes escénicas, empezando por el teatro, lo que se hace habitualmente es mostrar el escenario y esconder lo demás. [ENCAJA2] lo que hace es todo lo contrario, mostrar todo por dentro. Queremos hacer partícipe al espectador

Ellos son parte de la grabación y el musico, a la hora de enfrentarse a la grabación, si es con público, se olvida de que está siendo grabado. No es el rollo este de: “me ha salido mal la toma, repetimos”. No, aquí al haber público, el artista se comporta como en un concierto en directo.

También te digo que, es un espectáculo que tienen al recogimiento, a la atención, a la solemnidad, en sentido de que no hay barras ni ruidos que no sean los propios del evento en sí. Luego son conciertos cortos, no sobrepasan los 45 minutos. La idea era el no aburrir a la gente, nadie está exento de ir a algún espectáculo y a la hora sentirse incomodo, o pensar en irse, aquí no da tiempo.

Entiendo también que habrá un público fiel que ya sabrá a lo que va, que sepa lo que va a encontrar. No sé si os encontráis con gente a la que se note que nunca han entrado, o es su primera vez en [ENCAJA2].

Efectivamente, mucha gente ya conoce el ciclo, por todos los conciertos que se han desarrollado en el mismo. Y se nota perfectamente cuando entra alguien que no ha venido nunca, porque se sientan y al ver como está montado todo, pues empiezan a sacar fotos a todo (risas). También digamos que hay diferentes públicos por estilos, si, por ejemplo, hay un concierto más de folk, pues rápidamente vemos un determinado tipo de asistentes, o si es una propuesta más rockera o guitarrera; vemos otro tipo de público.

Por aquí han pasado Toundra, o Michel Cloup, con su torre de Marshalls ahí dando la brasa, pues tienen su público, pero lo que hemos logrado es llamar la atención hasta establecer una pequeña marca. Hay mucha gente que no conocen a algunos artistas, pero como conocen [ENCAJA2], se acercan a ver ese concierto de un artista al que, de alguna manera, muchas veces es difícil verle en Asturias.

Viendo el cartel de este año, o por lo menos lo que lleváis hasta ahora, me parece que este año el cartel es más intimista. Que no es que [ENCAJA2] haya sido una locura guitarrera otros años, pero corrígeme si me equivoco. Este año lo veo todo muy tranquilo todo, exceptuando un par de cosas.

Puede ser. Digamos que también las propuestas que estamos encontrando y las que nos están llegando son mas intimistas, como tú dices. También hay una cuestión, nosotros a lo largo de estos años, sí que queremos mantener algunas propuestas digamos con rabia, como las que hemos mencionado, pero también es verdad que, con toda la gente sentada, es más difícil meter un ampli ahí a todo volumen. Y eso que me encantaría, porque nosotros venimos de ese mundo del ruido y demás, pero hay que reconocer que en este tipo de escenarios y también a nivel escénico, encajan mejor las actuaciones digamos con un perfil bajo de energía. Pero siempre nos gusta tener esa presencia de, al menos, uno o dos grupos guitarreros.

“Al final [ENCAJA2] es un proyecto de comunicación, que ha creado una marca en el Teatro Jovellanos de Gijón, como generador de contenido y que engrandece el archivo audiovisual de esta ciudad y también a nivel estatal”

Hablando de esto y de grupos guitarreros, viendo todos los artistas participantes, me ha extrañado y me ha emocionado que os hayáis fijados en un proyecto como la banda canadiense La Sécurité. Cuya propuesta es una bestialidad, tanto sonora, como escénica, tienen fama de liarla a base de bien en directo. ¿Cómo surge el contacto con ellas?

Lo bueno que tiene es que, tras estar trabajando más de tres años, pues ya nos conocen las promotoras, las agencias, artistas etc. y son ellos quien nos contactan. A La Sécurité nos las proponen una promotora que trabaja mucho por Asturias, nos propusieron a algunos de los artistas y La Sécurité, con todo ese Kraut Rock y Post Punk que llevan y a nivel visual también, pues nos encajaron.

Sobre todo, hay que ver que, esto no sé si te pasa a ti, que después de tantos años escuchando música, hay veces que un grupo te encaja solo con escuchar un minuto de una de sus canciones. Y en cuanto a traer grupos foráneos no es lo que más nos atrae, primero; porque nos queremos centrar en la escena nacional y segundo, porque suele ser complicado cuadrar agendas. Nosotros no tenemos las fechas que queramos para programar, porque estamos supeditados a la programación del propio espacio.

Hablando un poco de temas técnicos, no tiene que ser sencillo montar un concierto multicámara y que todo salga perfecto, aunque entiendo que ya le tenéis pillado el truco. ¿Trabajáis siempre con la misma gente, tenéis una empresa en ese sentido que os respalde?

Remontándonos al principio de la entrevista, lo cierto que es que nosotros lo tenemos todo, tenemos la capacidad de enfrentarnos a todo esto, haciendo el sonido, la edición, la postproducción etc. Lo único que no podemos hacer, porque no tenemos, son las cámaras. Entonces, efectivamente, como bien dices, hay una licitación en la que una empresa es la que graba a nivel de cámara. Nosotros hacemos la realización en directo y luego se etalona, ya sabes.

Pedro Vigil, que es un compañero de aquí, se encarga del sonido, grabamos por pistas separadas, mezcla la grabación, teniendo especial cuidado con el sonido de ambiente, que eso es lo que hace que las grabaciones tengan ese, digamos “color”.

¿Con cuantas cámaras vais en directo?

Vamos a cuatro cámaras, dos fijas y dos operadas con estabilizadores, lo que hace que luego en la edición parezca que haya más cámaras, pero en realidad son cuatro (risas).

Pero yo, por mi parte, estoy realmente contento con el sonido. El trabajo de Pedro es encomiable, porque que lo del sonido salga siempre bien es complicado. Nosotros lo que tratamos de hacer es que los músicos queden contentos. Les pasamos la mezcla final y aunque evidentemente no es un disco grabado, es una grabación de alta calidad. Les pedimos su opinión y, por supuesto, si quieren cambiar algo, o si ven que hay algo más plano, o que suena peor, tratamos de solucionarlo en la medida de lo posible.

Con los más de cien conciertos que habéis grabado ¿Hay alguna anécdota, o algo que haya ocurrido en directo que sea reseñable de contar? ¿Alguna situación que no la esperabais?

Pues mira, me da miedo decirte que no puedo reseñar nada, no sea que empiecen ahora a fallar todo (risas) pero no, es que siempre ha salido todo bien y como lo esperábamos. A ver, que a nivel técnico siempre puede haber algo. Lo típico de una cámara fija que deja de grabar por algo, pero se subsana a los dos minutos, cuando te das cuenta.

Y ningún grupo nunca nos ha llegado tarde, o nos ha faltado, la leyenda negra del rock la estamos librando (risas).

Bueno, no es por nada, pero entiendo que los grupos saben a lo que van. No es el típico concierto en una sala pequeña, que vas con prisa, quedas con el de sonido, uno llega tarde, el otro grupo no sé qué. Con vosotros creo que el artista sabe que todo va a ser grabado y eso impone, en el sentido que saben que tienen que estar a la hora y siendo un teatro como el Jovellanos más.

Total, nunca vamos con las prisas de otros escenarios. Sabemos el estrés que conlleva ya una prueba de sonido, como para añadir nosotros más. Solemos dar hasta cuatro horas para que esté todo listo, cosa que en las salas habitualmente eso no pasa. Hay artistas que emplean todo el tiempo en preparar todo y hay otros que en menos de una hora están listos. Como te comentaba, lo primero es el artista, que esté a gusto y que se sienta bien. Hasta que no está todo a su gusto, no se comienza.

Bajo esa premisa que tú dices, no me extraña que todo salga bien.

Exacto. Muchos de ellos tienen que sufrir el tema de las pruebas de sonido en sala pequeña, o lo que es peor, en un festival; que no da tiempo a nada y entonces nosotros damos tiempo para todo. Como se suelen hacer las cosas en un teatro, que en ese sentido no tiene nada que ver con el rock.

Hablando de otro tema, Gijón siempre ha sido una ciudad muy musical, efervescente, con vuestra propia movida y eso siempre se ha notado, en las bandas, festivales, garitos… Si me quieres contestar a esto ¿Cómo es la relación con la nueva alcaldía, en la que ha entrado la derecha y la ultraderecha? Ya sabemos que en otras localidades cierto partido ha tratado de suprimir algunas expresiones artísticas, lográndolo en algunos casos.

Te explico, nosotros somos empresa municipal, la dirección de la empresa está designada por el gobierno electo, en este sentido nuestros jefes sí tienen una línea cultural política. En lo tocante a [ENCAJA2] ¿Cómo está con este cambio de gobierno? Se empezó hace ahora casi cuatro años y ahora ha cambiado el signo político, eso es indudable. Siempre con los cambios de gobierno, hay unos tempos hasta que se firma la renovación etc.

Generar un archivo audiovisual y con ello engrandecer el patrimonio que tenemos en nuestra ciudad y después también a nivel de una escena estatal. Se está poniendo el foco en grupos y artistas mayoritariamente maltratados por las cifras y nosotros estamos aquí recibiéndolos y dando eco a su arte. Explicando esto que te estoy contando, la verdad es que han mantenido el proyecto y han creído en él y ahora estamos esperando a que al final salgan las cuentas y ver si, a nivel de presupuesto, se puede seguir más adelante.

Pero a priori, lo que es el proyecto de comunicación [ENCAJA2], que ha creado una marca en el Teatro Jovellanos de Gijón, como generador de contenido. No simplemente un teatro que acoge, sino que también genera contenido, con una labor social, que es la de dar acceso a la cultura a la sociedad, aunque haya gente que no tenga posibles, pues este proyecto ha sobrevivido.

Y yo que te doy la enhorabuena por todo lo que estáis logrando y por haber logrado resistir en ese sentido. Ya sabes, por ejemplo, que citas como el Periferias que creo que llevaba casi 25 años en marcha, pues se han venido abajo por las exigencias políticas de un partido concreto.

Lo del Periferias es una pena, más con esa historia que además era una cita en un lugar como Huesca, habitualmente alejada de todo el circuito musical y de giras. Es una lástima y después pasa una cosa, a mi modo de ver y con la experiencia que tengo en la administración publica en ese sentido. Y es que este tipo de festivales, o eventos, una vez desaparecen, por mucho bagaje que hayan tenido, después es prácticamente imposible volverlas a echar a andar. Porque se politizan. Quiero decir: esto pertenece a una línea política y entonces llega otra línea, la tira abajo y luego ya independientemente del signo político de cada gobernante, ya es imposible que ese evento que se han cargado lo vuelvan a tener en consideración.

Te voy dejando que supongo estarás liado. Todos te conocemos de los tiempos de Manta Ray. Ahora tienes un proyecto llamado Elle Belga. Cuéntanos un poco cómo va y qué tenéis entre manos.

Pues efectivamente con mi pareja desde hace años defendemos este proyecto llamado Elle Belga. Es un proyecto muy humilde de dos personas, con todo lo que ello conlleva, pero ya vamos para el quinto disco. Y es todo lo que me ocupa el tiempo en lo referente a componer y tocar. Te voy a decir una cosa, después de más de treinta años tocando, que todavía me quedan ganas de subirme a escenarios, de componer etc. me puedo dar con un canto en los dientes.

Puedes escuchar al Elle Belga aquí