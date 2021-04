Entrevistamos a Clemente & Martin HERRS

Está siendo un inicio de año duro, pero muchos productores están sabiendo cómo sobresalir gracias a su singular música reinventándose y proponiendo nuevas fórmulas. Un caso ejemplar es el de Clemente y Martin HERRS, que debutan en el sello alemán Monaberry. Su proyecto musical, trabajado con un potente bassline, es también un claro testimonio de la consolidación de su sonido.

En el disco se establece la relación entre los dos artistas, y está lleno de oscuros e hipnóticos sonidos, contrapunteado con ritmos apabullantes. Desde el deep más melódico de Clemente, hasta la energía con las relampagueantes cajas de HERRS. Y es que, este disco se presenta como una colección de temas, no de herramientas de DJ, sino de tracks, que funcionan igual en casa que en un club. Temas que nos llevan más allá de lo conocido, abrazando el misterio, una oscuridad aún por descubrir.

Además, el remix del artista Ivory, le da un giro sin perder la esencia del track original, donde la espontaneidad, los ritmos rotos y los pirotécnicos arpegios, colman un disco redondo, y muy personal, que consigue desencadenar un sentimiento que a veces es desconcertante, familiar y acogedor al mismo tiempo. Aprovechamos para entrevistar a este singular dúo de productores.

“Creemos mucho en la energía del momento, nos dejamos guiar por nuestro instinto y estado de ánimo”

¡Hola chicos! ¿Cómo ha ido o está yendo el día? ¿Algo a destacar?

Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros. Hoy es un día lleno de buenas noticias, nuestro ep ha alcanzado la mitad de la tabla en top 100 en beatport. Estamos muy contentos por la acogida que está teniendo.

¿Cómo ha ido la creación de vuestro próximos disco en una situación tan complicada como la que estamos viviendo?

Este ep se hizo durante la pandemia.Tuvimos la oportunidad de estar conectados haciendo música durante largas noches, todo empezó mientras compartimos conocimientos y probábamos algunas herramientas de producción, en poco tiempo nos dimos cuenta que en verdad estábamos desarrollando ideas sólidas y decidimos unir fuerzas.

¿Creéis que volveremos pronto a disfrutar de las actuaciones en vivo?

Tenemos la esperanza de que todo va a empezar a despertar en en este 2021. Estamos empezando a ver movimientos en la industria y esto es señal de que pronto volveremos a vernos en los clubs.

¿Cómo definiríais el concepto musical de “Manifesto”? ¿Cómo nació?

La esencia de manifesto principalmente viene por la mezcla de nuestros dos estilos musicales, es un disco inspirado tanto en el break como en el indie dance, en los dos tracks queda clara la energía que sentíamos durante el confinamiento, la selección de sonidos fue muy meticulosa, ya que el mundo giraba despacio. El disco viene abrazado por un remix de Ivory, que creemos que cierra con mucha clase el concepto del EP.

¿Qué quisisteis transmitir en este EP? ¿Y qué os gustaría transmitir en el próximo?

No solemos darle muchas vueltas a la cabeza, creemos mucho en la energía del momento, nos dejamos guiar por nuestro instinto y estado de ánimo. Consideramos la música como nuestro lenguaje de expresión, y lo demás es Go with the flow!

¿Cómo definiríais vuestro sonido? ¿Cómo ha evolucionado desde que empezasteis?

Nuestro sonido ha evolucionado día a día y estamos influenciados por una gran cantidad de estilos musicales, pero no seguimos ninguna línea o etiqueta. Intentamos sacar nuestro lado más instintivo y crear sensaciones diferentes.

¿Hacia dónde creéis que se dirige vuestra música?

Nuestra música va dirigida a cualquier persona que sea capaz de captar el mensaje intrínseco en cada canción. ya sea en club o desde el sofá de su casa. Al final se trata de hacer viajar al oyente.

¿Cuáles son vuestro próximos releases?

En cuanto a releases, tenemos 2021 on fire. Pero podemos adelantar que el próximo viernes dia 5 de Marzo Martin HERRS edita en el mítico sello Bedrock Records en colaboración con EdOne, Santanamusique, y Clemente presenta un remix para Yamil en Pieces Of Life.

Podéis haceros con el nuevo EP de Clemente & Martin HERRS en este enlace.