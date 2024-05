Entrevistamos a Montesco por su debut

Uno de los debuts más interesantes de lo que llevamos de año es el de Montesco. El grupo de Barcelona se estrena en formato largo con Sol de Medianoche, que llega tras su EP Gardenias del que te hablamos hace un par de temporadas. A medio camino entre la electrónica, la psicodelia y el dream pop, resuenan ecos de importantes referentes que acompañan a unos temas entre lo oscuro y lo melancólico. Notables melodías pop, teclados ochenteros, bases rítmicas pulsantes, guitarras que oscilan entre lo punzante y lo ensoñador y un ramillete de canciones con visos de llegar lejos.

Aprovechamos para entrevistarlas y que nos cuenten cuáles son sus influencias, cómo han dado forma a su primer disco y cuáles son sus próximos planes.

«Nos gusta darle a cada canción lo que pide sin limitarnos por sonar de una forma concreta»

Para quienes aún no os conozcan, ¿quiénes son Montesco?

MONTESCO somos un grupo de pop alternativo que nos gusta experimentar con diversos géneros, desde la electrónica hasta la psicodelia. La banda está formada por Helena Moreno (voz y guitarra), Patricia Huguet (teclados), Laura Núñez (bajo), Jorge Gándara (batería).

En Muzikalia empezamos a hablar de vosotras con el EP Gardenias ¿qué supuso para vosotras este debut?

“Gardenias” fue nuestra carta de presentación como banda y primer contacto con el público. En este primer trabajo empezamos a definir las bases del sonido y la imagen de MONTESCO, además de cohesionarnos entre nosotras. Durante la presentación de Gardenias, tocamos por primera vez en festivales de bandas emergentes y salas de Barcelona. Incluso tuvimos la oportunidad de tocar en el festival Viva Sounds de Suecia. Recordamos esa época con mucho cariño.

¿Cuáles son los principales referentes del grupo? ¿Qué escucháis y os ha influido?

La Femme, Beach House, Dorian, Soledad Vélez, Chromatics, The Cure.

¿Cuál es vuestro proceso para crear las canciones? ¿Componéis por separado, os juntáis en el estudio?

Componemos por separado, traemos una pequeña maqueta al local que acaba de completarse con los instrumentos que faltan antes de traerla a nuestro productor. Mayormente compone Helena, pero Patricia también ha hecho un par de piezas del LP.

Se notan más medios en ‘Sol de Medianoche’ y una paleta musical mucho más amplia. ¿Qué buscáis con estas nuevas canciones?

Por supuesto, esta vez hemos querido dar un salto cualitativo con nuestro primer LP sumando a Víctor Valiente en la producción y grabando en Nautilus con Lluis Cots. Con estas nuevas canciones buscábamos un sonido más fresco y actual, por ello hemos apostado por añadir electrónica en todos los temas y experimentar con diferentes géneros.

¿Cómo fue la grabación del disco? ¿Habéis aprendido algo en el proceso?

Hemos aprendido muchísimo. Contar con Víctor Valiente como productor ha aportado mucho al disco y a nosotras como músicos. Desde el primer momento, entendió lo que le buscábamos y le hacía falta a cada tema, con lo cual hemos confiado plenamente en él y en sus propuestas. Poder ver cómo trabajaba paso a paso nos ha aportado conocimientos muy valiosos que vamos a poder aplicar a lo siguiente que saquemos.

Es un disco con muchas caras. ¿Preferís un sonido variado que encasillaros en algo concreto?

Tenemos clara nuestra propuesta, pero sin cerrarnos a la experimentación. Nos gusta darle a cada canción lo que pide sin limitarnos por sonar de una forma concreta.

Sorprenden los aires de «Esta noche», una especie de salsa electrónica. ¿Qué buscábais?

“Esta Noche” empezó como una salsa-pop, pero quisimos tirarla hacia un rollo más experimental introduciendo sonidos propios del trap. En esta canción, nuestro productor tuvo un papel crucial, ofreciendo una propuesta más arriesgada para toda la parte rítmica.

«Un lugar» tiene un tono de hit instantáneo, a medio camino entre el pop de The Cure y el dreampop.

¡Muchas gracias! Justamente, en esta canción nuestra referencia de sonido era “Just Like Heaven” de The Cure. Nos hemos inspirado principalmente en la estructura y el sonido de los synthes. En las partes de guitarra, nos hemos inspirado en los riffs de The Stone Roses. Como veis, también nos inspiran grupos míticos de la historia del rock alternativo.

Tampoco rehuís la experimentación en momentos más electrónicos como «10.27pm».

En un principio, la idea era que fuera un mensaje de voz de contestador, pero eso ya está bastante anticuado. Como “Sol de Medianoche” sucede en un contexto contemporáneo, pensamos que un mensaje de voz sería mucho más actual.

«Saldré a Buscarte» me ha recordado al pop de vuestros paisanos Dorian. ¿Son una influencia?

Así es. Como hemos dicho antes, Dorian es una de las principales referencias de MONTESCO. En esta canción en particular, también bebimos de artistas como Javiera Mena. Como curiosidad, el bajo en esta canción primero se compuso orgánico y después lo pasamos a synthe, ya que pegaba más con el estilo “synth-pop” de la canción. Del mismo modo, las baterías iban a ser completamente electrónicas pero una vez en el estudio decidimos mezclar batería acústica con sonidos y efectos electrónicos típicos del estilo.

Habéis actuando en marzo. ¿Qué tal han ido los conciertos?

¡Muy bien! Ha sido muy especial para nosotras poder compartir por fin con el público un disco que hemos estado preparando durante 2 años. Teníamos dudas en cómo íbamos a poder adaptar canciones con elementos tan electrónicos al directo, pero estamos satisfechas con el show que hemos preparado. Y, sobre todo, estamos muy contentas con el recibimiento del público.

¿Tenéis más fechas previstas?

Estamos planificando una gira para después de verano por algunas ciudades de España. Todavía no lo podemos anunciar, pero lo haremos pronto 😉