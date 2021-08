Entrevistamos a Luar Shadow Light de Undying Sun

Undying Sun debutan con Where All Begins. Un disco conceptual de power metal que cuenta una historia que va transcurriendo a lo largo de las canciones, que trata de una persona que se esfuerza por luchar contra la oscuridad de su mente y las sombras de su vida para levantarse y perseguir sus metas y sueños después de perderse en una abrumadora tristeza, dolor y desesperación.

Un trabajo producido por Jesús Yanes (Malú, Alejandro Sanz, Paco de Lucía), quien además de que su nombre va ligado al de grandes cantantes solistas también tiene una larga trayectoria como productor e ingeniero de sonido de grandes bandas de pop, Rock y «Metal», entre ellas: Asfalto, Los Planetas, Australian Blonde, Avulsed, Sacrofobia, Antropomorfia, Hemorage, Spontaenus Combustion, Los Peter Sellers.

Hablamos con su líder Luar Shadow Ligth cantante, compositor y creador de Undying Sun.

“Es necesario dar a conocer más el power metal”

Antes de nada, ¿quién es Luar Shadow Light el alma que se esconde tras Undying Sun?

Soy el cantante, compositor y creador de Undying Sun. Alguien que desde hace mucho tiempo ha tenido el sueño de poder crear música y dedicarse a ella.

¿Cómo surgió un nombre tan peculiar como Luar Shadow Light?

En el instituto todo el mundo se ponía nombres extraños para las redes sociales y un compañero me sugirió “Sombra Nocturna”. De alguna forma la parte de sombra me sonaba bien en inglés al juntarla con Luar, pero era muy oscuro, así que al final decidí añadirle luz y hacer de esta forma una referencia al equilibrio.

¿Cuáles son tus referentes e influencias dentro del power metal?

Los más importantes son Sonata Arctica y Stratovarius. Por su puesto hay muchos más como por ejemplo Edguy, Avantasia o Dragonforce, por ejemplo, pero al final todos los grupos que te gustan crean una influencia por pequeña que sea.

¿Sientes cercano algún proyecto de vuestro estilo hecho en nuestro país?

La verdad es que no. Siento que hace falta dar a conocer más este estilo concreto del power metal.

‘The Dark Decay’ el tema de presentación del álbum ha sido todo un éxito, que va camino de los dos millones de reproducciones… ¿Te esperabas esta acogida?

La verdad es que me ha sorprendido sobre todo teniendo en cuenta que es mi primer trabajo y la gente le ha dado un buen recibimiento.

En ‘Where All Begins’ te haces acompañar de una banda, ¿fue fácil plasmar en el disco lo que estaba en tu cabeza?

Yo diría que más allá de la dificultad técnica que exige, no ha sido un gran problema en el sentido de saber qué hacer o cómo hacerlo, ya que ese trabajo ya lo desarrollé previamente antes de ir a grabar.

Estás ligado hace tiempo a la figura productor Jesús Yanes, ¿Qué ha aportado al disco que te haya sorprendido?

La verdad es que ha sido un gran honor poder trabajar con él, con toda su experiencia, su forma de ver las cosas y de afrontarlas. Al final todo aporta algo y es el conjunto lo que hace que funcione.

¿Podrías decir que es una especie de mentor?

Desde luego que sí. Pero no solo un mentor, sino un compañero de trabajo o un amigo.

Jesús es un viejo conocido de nuestra escena y no le habíamos desenvolverse con sonidos de power metal…

Es curioso porque mucha gente cree que si no te dedicas solo a un género concreto no puedes trabajar en él, pero aquí queda demostrado que no es necesario. Además, el haber trabajado con otros estilos te permite tener la mente más abierta y ver posibilidades más amplias, romper las barreras que te atan y tener libertad de expresar lo que desees.

El disco ha sido publicado igualmente en su propio sello.

Efectivamente, a través de la discográfica de Jesús Yanes Entertainment.

Líricamente el disco está muy cuidado, unas canciones se mezclan con otras y conforman un relato sobre las decepciones del amor.

Es un disco conceptual, contando una historia que se va desarrollando a lo largo de las canciones y que trata la vida de un personaje que intenta luchar contra los problemas y la oscuridad de su vida para poder alcanzar sus sueños y encontrar su verdadero ser.

‘Where All Begins’ contiene solo siete pistas, ¿tienes reservado más material de Undying Sun para una continuación?

El disco Where All Begins es el primero de Undying Sun, pero para nuevas canciones habrá que esperar al siguiente disco.

¿Planes para presentar el disco en directo?

Estamos trabajando en ello para que una vez que se pueda, Undying Sun esté ahí, pero ahora hay un gran parón y habrá que esperar.