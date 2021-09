Entrevistamos a The Vaccines, que lanzan ‘Back in Love City’

The Vaccines están de vuelta con un nuevo disco que, bajo el nombre de Back in Love City, se edita hoy a través de los sellos Super Easy y AWAL Recordings. Es el primero en tres años, ha sido producido por Daniel Ledinsky y grabado en los estudios Sonic Ranch de El Paso, Texas. Nos los devuelve con un sonido más actualizado, con tintes algo sintéticos y bailables, en una onda escorada hacia Franz Ferdinand en algunas canciones, como el single que da título al álbum. Letras hedonistas sobre colchones de teclados y sus características guitarras más en segundo plano, para un grupo que vivieron una etapa dorada con un debut cuyo eco aún resuena en nuestros oídos y del que recientemente se ha cumplido una década, ni más ni menos. En una coyuntura como la actual, en la que el sonido predominante en las FM no va nada con ellos, hay que reconocerles tesón y agallas para seguir en activo y buscar nuevos caminos.

Hablamos con su cantante, Justin Hayward-Young, que nos atiende desde su casa de Londres. Tras felicitarle por tenerlos de vuelta y por lo refrescante que supone la escucha de su nuevo largo, entramos en materia.

“A menudo, cuando empiezas a grabar un disco, te sientes como si estuvieras haciendo el primero otra vez. Todo parece nuevo, refrescante, confuso, y siempre te ilusiona”

Jugando con el título de ese debut al que hacíamos alusión, ¿qué podemos esperar de The Vaccines en 2021?

Buena pregunta. Supongo que cuando haces un disco te replanteas quién eres, qué pretendes con tu grupo, y qué te hace diferente al resto de bandas del planeta. De hecho, este disco trata de explorar ese terreno. Qué somos, quiénes somos, qué hacemos en 2021. Esperamos resultar aún eufóricos, excitantes, enérgicos…como banda de rock, jugando todavía con ese sonido rockabilly o surf-rock, pero con una producción más pop. Con más brillo. Y también esperamos transmitir profundidad a nivel de letras.

Siempre habéis sido una banda de guitarras, y está claro que aunque habéis ido puliendo vuestro sonido, y dándole un toque más disco, aún estáis lejos del tipo de artistas que ocupan los charts y están en lo más alto de ellos. ¿Cómo os veis en la actual coyuntura?

Diría que el indie-rock como tal siempre ha movido a gente, sobre todo en festivales, y aún lo sigue haciendo. Obviamente hemos tratado de no hacer siempre lo mismo, y añadir esferas y capas de sonido que nos muevan en diferentes direcciones. Los artistas que nos interesan son de muy diversos perfiles, y al final de todo, siempre quieres hacer música que te remueva y te agite de manera individual. Lo que vivimos, nos afecta a nivel compositivo y siempre tiene un impacto. Nos planteamos mucho qué queremos ser y representar en el mundo en el que vivimos. Cuando hacemos música, claro que pensamos en el mundo que nos rodea y en el que vivimos, pero también, tratamos de ser conscientes de la gente a la que gustamos y a la que enganchamos en su momento. Se trata de encontrar ese equilibrio entre ambos elementos.

Tras tres años entre un largo y otro, ¿cuál es la inspiración para este nuevo capítulo en vuestra carrera, y cómo ha sido este proceso de creación?

Cada disco es diferente, en el sentido de quién eres tú en ese momento, en qué coyuntura se produce y cómo reaccionas a las cosas que suceden a tu alrededor. Comparas con lo último que has sacado, y piensas: espero explorar nuevas técnicas y métodos, diferente estudio, diferente gente a los mandos y siempre esperas componer cosas impactantes… A menudo, cuando empiezas a grabar un disco, te sientes como si estuvieras haciendo el primero otra vez. Todo parece nuevo, refrescante, confuso, y siempre te ilusiona. Ésta es la primera vez que nos paramos y hacemos un disco desde cero dedicándole todo el tiempo a él, por lo cual todo resulta diferente esta vez.

La elección del primer single, “Back In Love City”, ¿corresponde a que es el que mejor representa la nueva orientación en el sonido de este disco?

No necesariamente. Cuando componemos, lo hacemos pensando en que todas las canciones son singles potenciales. No pensamos demasiado en ello, la verdad. Después ya sabes que los sellos y las emisoras de radio son las que dirigen este tema. Mimamos cada tema que hacemos y lo hacemos pensando en que es único. Lo que yo elegiría como single, seguramente no va a coincidir con lo que elegiría una radio. La gente me pregunta si estoy contento con las reacciones de la gente hacia el nuevo material, y lo estoy, pero lo que quiero es que la gente escuche el disco entero y elijan sus favoritas y lo reestructuren a su manera. Siempre hay algunas canciones que parecen menos relevantes pero acaban gustando más a algunos fans.

Me gusta mucho el diseño de la portada, es muy diferente a las anteriores, más impactante y visualmente más profunda. ¿De dónde viene esa idea?

Vi esa imagen hace un par de años y la guardé instantáneamente en mi móvil. Creo que va perfectamente con el título y el concepto del álbum, ya que creo que los colores y las capas de textura van perfectamente con el mundo que tratamos de recrear con el álbum.

¿Cómo ha sido el procedo de grabación con Daniel Ledinsky?

Él es mi amigo y ya hemos trabajado antes varias veces juntos. Es un tipo que convierte todo en divertido, fácil, ágil…Te da una confianza tremenda en ti mismo y te hace sentir el mejor. Es como nuestro manager de alguna manera, y eso se nota en el sonido, vital e impactante, lleno de energía.

¿Cómo funciona el proceso compositivo en The Vaccines?

Normalmente vamos con las canciones ya muy trabajadas al estudio, pero en este álbum algunas surgieron una vez allí, o evolucionaron de diferentes maneras al producirlas. Solemos darle una vida propia a cada tema, de manera que cada una requiere matices diferentes a la hora de componerlas y retocarlas.

Sé que compusisteis estas canciones antes de la pandemia, pero casi que es pregunta obligada, saber si hay alguna influencia de la actual situación en el clima global del disco.

De alguna manera, esto ha puesto el universo patas arriba, y muchas de las letras, cobran ahora más sentido que cuando las compuso, porque todo se ha reformulado, podríamos decir. Es como que ahora están mucho más contextualizadas.

La banda ha experimentado cambios en la formación a lo largo de estos años, destacando la marcha del batería original, Pete Robertson, tras el disco English Graffiti (Columbia, 2016). ¿Cómo analizas esta dinámica con el paso del tiempo?

Para serte sincero, Pete era un batería excepcional, un gran amigo, pero considero que la formación tal cual está ahora, hace que formemos un equipo muy equilibrado en cuanto a personalidades, nos complementamos mucho mejor entre nosotros ahora en términos personales y creativos, y el ambiente, en general, es mucho más sano que antes, nos lo pasamos mucho mejor y somos más amables los unos con los otros. Y esto no tiene que ver con Pete, por supuesto, sino con cómo somos los cuatro que estamos ahora.

“Todo este parón ha sido bastante triste. Acabamos de grabar el disco en diciembre de 2019. Y la primera vez que hemos vuelto a reunirnos en la misma habitación, ha sido hace solo dos semanas y media.”

Imagino que esta pausa que habéis vivido como banda debido a la crisis mundial por la pandemia, os ha afectado a nivel de ensayos y rodaje del nuevo disco.

Todo este parón ha sido bastante triste. Acabamos de grabar el disco en diciembre de 2019. Y la primera vez que hemos vuelto a reunirnos en la misma habitación, ha sido hace solo dos semanas y media. Ha sido algo muy extraño. A nivel personal y profesional, cómo ha afectado a las relaciones, ha sido muy negativo.

Hablemos de Halloweens, ese divertido proyecto paralelo con tu compañero de banda Timothy Lanham. ¿Ha sido algo puntual o tenéis pensado darle continuidad?

Lo hemos parado un poco porque hemos estado centrados en The Vaccines, pero desde luego que hay planes de retomar y volver a componer para ese proyecto. Eso es seguro.

Entre el anterior álbum, Combat Sports (Columbia, 2018), y éste, habéis sacado un tema para la campaña de recogida de fondos para el NHS y un EP de versiones. ¿Son canciones escogidas al azar porque funcionaban bien juntas o son favoritas personales?

Se trata de temas que escuchábamos mucho mientras hacíamos el disco. Mucha gente pregunta: qué os ha influido más en la grabación, o qué solíais oír mientras componíais, y aquí tienen la respuesta. Creo que es algo interesante y que sirve de excusa para hacer música juntos.

¿Qué planes tenéis para el futuro? Hay una gira programada por Reino Unido para otoño, pero ¿os tendremos pronto por España?

Tenemos tantísimas ganas. Hay unas cuantas cosas bastante atadas, pero tenemos que esperar para anunciarlas.

Seguro que los nuevos temas van a combinar perfectos con los hits del pasado creando una energía tan característica en vuestros shows.

Era una de las cosas que teníamos en mente al componer, el ampliar nuestro repertorio y catálogo de canciones que la gente desea oír y bailar en directo.

“Solía pasármelo mejor en términos de que no me estresaba por cada detalle, y dejaba que las cosas fluyeran más inconscientemente.”

Mirando atrás, algo casi obligado tras cumplir recientemente diez años desde vuestro tremendo debut, ¿cómo ves ahora aquella época de tu vida?

Solía pasármelo mejor en términos de que no me estresaba por cada detalle, y dejaba que las cosas fluyeran más inconscientemente. Supongo que es algo normal, solo piensas en pasártelo bien. Pero el hecho de que, diez años después, estemos hablando el uno con el otro sobre ello, ya debería hacerme sentir feliz y orgulloso.

Aunque el Brexit ha quedado algo solapado por la terrible tragedia del COVID-19, ¿cómo lo sientes desde vuestra perspectiva como banda?

Estamos muy frustrados con ello. Nadie en el grupo hubiera deseado que esto sucediera. Sabemos que va a afectar en términos de giras y promoción, y es un nuevo elemento triste a añadir a la difícil situación que atravesamos, pero qué podemos hacer más que adaptarnos.

