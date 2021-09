Saint Etienne – I’ve Been Trying To Tell You ([PIAS])

Saint Etienne son uno de los grupos de los 90 más a reivindicar. El trío formado por Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs son un ejemplo de clase, gusto exquisito y una forma de entender la música como pura ofebrería pop que raramente abunda. Ellos tendrían el estatus suficiente para vivir de las rentas y dedicarse a entregar trabajos de pop sofisticado sin muchas complicaciones, pero con una mente tan inquieta como la de Bob Stanley como director de orquesta, raro es que no sorprendan.

Cuatro años después del recomendable Home Counties (2017), entregan I’ve Been Trying To Tell You, surgido en estos tiempos convulsos y grabado de forma remota, lo que ha dado como resultado su primer álbum basado en samples desde So Tough (1993). Toda una proeza sonora con la que reivindicar la memora y el (falso) optimismo que embargaba todo a finales de los 90 y un arriesgado salto mortal alejado de todo convencionalismo.

Saint Etienne nos descolocan con una sinfonía en diferentes partes donde destacan pasajes etéreros como “Music Again” o la genial “Little K”. I’ve Been Trying To Tell You es capaz de juguetear R&B y el funk (“Pond House”), el vaporwave (“Fonteyn”) o darse al ambient más experimental y cacofónico (“Blue Kite”). Hacernos viajar con la evocadora y nostálgica “I Remember It Well”, sentir elevarnos con ese cierre con pianos, bases y coros de “Broad River”. No esperen bonitos estribillos cantados por la dulce voz de Cracknell, quien aquí ejerce de compañera de viaje o narradora; a veces en pequeños destellos, otras en loops, otras en ecos.

Estamos ante un trabajo hermoso e hipnótico, con aroma a fin de verano, a tiempo perdido y recuerdo de otras épocas, personas e incluso, sensaciones… que acrecenta nuestro idilio con los londinenses, más en forma que nunca.

Escucha Saint Etienne – I’ve Been Trying To Tell You