Escucha a Angel Olsen en manos de Mark Ronson

Angel Olsen publica hoy un remix de “New Love Cassette” hecho por Mark Ronson, esa canción descrita por PAPER como “un trozo del sonido en constante expansión de Olsen y de su compromiso con el amor eterno”. El tema, perteneciente a All Mirrors, es uno de los favoritos de los seguidores de la artista tanto en los directos como en las plataformas digitales. El remix de Ronson convierte a “New Love Cassette” en una oda oscura y brillante al romance. Mientras la voz de Olsen declara su dedicación al amor, “I’m gonna help you see when you’re hard to find // Gonna gather strength, give you all my mind // Wanna show you my love all the time // Wanna hold you close and let you lie,” la instrumental comienza a brillar con un beat resonante y un sinte flotante. Esta es la primera colaboración del dúo desde “True Blue”, un single suelto que apareció en el Late Night Feelings de Ronson.

“El proceso completo de composición de All Mirrors ha consistido en permitir que estas canciones se conviertan en algo demasiado grande como para que se quede en mis sesiones de escucha solitaria”, dice Angel. “Aunque sepa que siempre seré una compositora pasional, y que siempre me guardaré algo de ello para mí, aún así me gusta experimentar y ver lo que otros escuchan en ese contexto sonoro. Una canción puede dirigirse en tantos caminos como le permitas y me encanta escuchar lo que Ronson enfoca en este remix de ‘New Love Cassette”. Ronson añade: “Es difícil hacer un remix de una canción que te gusta tanto, pero decidí desempolvar mi MPC 3000 y nos lo pasamos en grande.”

Además del remix, Angel ha anunciado una serie de streamings para este verano titulados Cosmic Streams, grabados por su colaboradora habitual y directora de vídeo Ashley Connor. El primero en la serie, Cosmic Stream 1, se estrena mañana de madrugada a las 3am (hora de Madrid desde Asheville. En el vídeo Angel tocará por completo su álbum debut en solitario de 2012, Half Way Home. Para celebrarlo, Angel y Bathetic Records están ofreciendo a los compradores de entradas del streaming una edición limitada de una versión de Half Way Home en el que hay una portada inversa, un vinilo blanco y una postal. Un porcentaje de la recaudación de este lanzamiento se destinará al apoyo de YWCA Asheville, organización dedicada a eliminar el racismo, a empoderar a las mujeres y a promover la paz, la justicia, la libertad y la dignidad para todos. Las entradas ya están a la venta en noonchorus.com/angel-olsen.

Mientras pasaba un tiempo en su casa de Asheville estos últimos dos meses, Angel le ha estado dando los últimos toques a algo muy especial y muy esperado. Llegarán más noticias pronto.