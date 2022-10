The Cure adelantan otro tema de ‘Wish Deluxe Edition’

Cuando estamos a un par de semanas de la visita de The Cure, que como recordaréis estarán el próximo 10 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 en el WiZink Center de Madrid (entradas a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés), disfrutamos de un nuevo adelanto de la reedición 30 aniversario de Wish.

El próximo 25 de noviembre se publica la nueva edición de uno de los discos más especiales de los de Robert Smith. Esta edición de lujo de 45 pistas, compilada por el propio Smith, quien también se ha ocupado de su remasterización junto a Miles Showell en Abbey Road Studios, contendrá 24 pistas inéditas y 4 pistas nuevas en CD en tres discos.

Será publicada en 2LP, CD y CD Deluxe (que incluye ‘Lost Wishes’) y también estará disponible un cassette de edición limitada de Lost Wishes. Todas las ediciones se pueden reservar aquí.

Este será su contenido:

CD1 el álbum original, recién remasterizado.

El CD2 presenta 21 demos inéditas, incluidas cuatro demos vocales de estudio de 1990 y diecisiete demos instrumentales de 1991, nueve de las cuales son canciones inéditas.

El CD3 presenta las cuatro pistas del casete ‘Lost Wishes’ lanzado en 1993, que nunca apareció en CD o digitalmente. También se incluye la canción inédita ‘A Wendy Band’ de las sesiones de 1992 Manor Studio, una mezcla nunca antes escuchada de ‘From The Edge Of The Deep Green Sea’, así como cinco raras mezclas de 12?. Finalmente, el cierre del set es una versión en vivo inédita de ‘End’ de Paris Bercy en octubre de 1992.

Tras «Uyea Sound» y la demo de «Cut» comparten la versión en directo de «End», grabada en París en 1992.

Escucha ‘End (Live in Paris 1992)’ de The Cure