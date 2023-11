Escucha el nuevo disco de Muyaio y chatea con Julio IglesIAs

Hace ahora casi justo dos años te hablamos, en nuestra sección 7 Minutos al Día, del músico canario Muyaio y su primer disco, 7 Pecados Tropicales. Un álbum con siete canciones representando cada uno de ellas a un pecado capital con un enfoque humorístico en el que colaboraban varios músicos invitados.

También repleto de colaboraciones está Pop Picón, el nuevo disco de Muyaio. El canario regresa dos año después con un sorprendente trabajo en el que, sin perder la esencia latina de su música, abre el abanico a otros sonidos como el bedroom pop, el punk o incluso el reggae. A ritmo de merengue, cumbia o rumba, hay en estas canciones, de nuevo, un cierto hilo conductor que en este caso hace referencia a la tecnología. Más concretamente, a nuestra relación con ella y la forma en la que dirige nuestras vidas.

La nómina de colaboraciones, como comentábamos, es todavía más amplia que en su anterior trabajo. Por Pop Picón desfilan músicos como Joan Colomo, Abel de Los Vinagres, Conxita Herrero y Fermín de Tronco, Fran Baraja, Cristina López y Angélica Pérez, además de productores e ingenieros de sonido como Yeray Herrera, Pablo Sumiciu, Jonás García, Alex Ferrer, César J. Cisneros y Raico Mejías.

Muyaio reflexiona, de nuevo con ironía y sentido del humor, sobre esa relación con la tecnología que ha cambiado por completo nuestro mundo. En «Chica analógica», un merengue urbano en el que podemos oír la voz de Angélica Pérez, parece añorar la vida de los tiempos anteriores a Internet. Lo mismo ocurre con «Amigo de Tom», donde esa añoranza se amplía a los primeros, románticos y sorprendentes contactos con la red de redes. En «Quiero ser como Manu Chao» alaba el estilo de vida del músico francés, desconectado de la vida digital. Sin embargo, en canciones como «El algoritmo» o en «Soñé con Julio», donde el protagonista es Julio IglesIAs, bendice la utilidad de las nuevas tecnologías si hacemos un buen uso de ellas.

Como sorprendente complemento al disco, el propio Muyaio, que para más ironía trabaja en el sector de las nuevas tecnologías, ha creado una aplicación con inteligencia artificial en el que puedes chatear con diversos personajes (o algoritmos) sobre temas relacionados con cada una de las canciones. El enlace para hacerlo es https://www.pop-picon.com/.

La idea es interesante y novedosa, así que le preguntamos más detalles al respecto a su autor. Muyaio nos cuenta, sobre el disco y todo lo que lo rodea, lo siguiente:

«Hola, soy Muyaio y acabo de sacar mi segundo disco, Pop Picón. Además de las nueve canciones del álbum también he sacado algunas frikadillas tecnológicas, porque yo me dedico a la inteligencia artificial, además de a la música. Con el primer single, «El algoritmo», ya hice una web para descubrir artistas emergentes españoles (enlace aquí) usando una red neuronal que analiza el audio de las canciones y trata de buscar artistas similares. Después, con «Soñé con Julio», lo que hice fue un chat con el que podías charlar con Julio Iglesias por Whatsapp. Al sacar el disco he extendido la idea de forma que no solo puedes hablar con Julio Iglesias sino también con Manu Chao, con Shakira, con Kurt Cobain o con Paolo Sorrentino. Con cada personaje puedes charlar de un tema en concreto: con Shakira sobre el amor, con Sorrentino sobre cine o con Kurt Cobain sobre los 90. Además, claro, en pop-picon.com puedes escuchar el disco. Espero que disfrutéis de Pop Picón como yo he disfrutado haciéndolo«.

Pues además de en la mencionada web, donde puedes escuchar Pop Picón mientras chateas con sus protagonistas, también puedes hacerlo en Spotify.