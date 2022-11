Escucha el nuevo EP de Windser

Hace algo más de un mes te hablábamos en Muzikalia de Windser , el proyecto musical del cantautor nacido en Santa Cruz, California, Jordan Topf. Con la pandemia se retiró a un entorno rural del que regresó con varias canciones que reflejaban las emociones profundas y el crecimiento que uno experimenta en los momentos de cambio. Alguna de ellas apareció en nuestra PlayList Emergente y en el mencionado artículo te presentamos «Friends I barely know».

Una canción que, te comentábamos entonces, estaba destinada a aparecer en el nuevo EP de Windser. Bueno, pues ese EP ya está aquí. Se titula Where The Redwoods Meet The Sea y lo publica Bright Antenna Records, sello por el que ha fichado recientemente. El disco incluye seis canciones, muchas de las cuales son un retroceso temporal hasta la infancia y juventud de su autor. A este respecto, Jordan comenta que «nunca había escrito sobre el lugar donde crecí, los primeros recuerdos que dieron forma a lo que soy hoy, y me di cuenta de que había tantas cosas que no había dicho, tanta nostalgia, tantas historias que nunca había compartido. hasta ahora«. Entre esas canciones, por su poder evocador, destaca «Memory».

Igualmente nostálgica es el anterior sencillo que os presentamos en su día, «Friends I barely know». En general, todo el disco está impregnado de esa emotividad tan a flor de piel en aquellos momentos en que fue concebido, en unas circunstancias que invitaban a plantearse muchas cuestiones. Where The Redwoods Meet The Sea representa esos momentos, pone en palabras aquellas reflexiones y recuerdos combinando melodías pegadizas con introspección y serenidad. También con unos delicados pero efectivos arreglos que catapultan a las canciones más allá del estilo crudo y básico de cantautor al uso, acercando a Windser a lo que hacen gente como Damien Jurado o M. Ward.

A continuación puedes escuchar este maravilloso debut de Windser: Where The Redwoods Meet The Sea.

Más información sobre Windser en sus redes sociales:

Facebook

Instagram

Canal oficial de YouTube

Perfil en Spotify