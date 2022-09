Nuevo sencillo de Windser antes de publicar su EP de debut

Windser es el nombre artístico del cantautor nacido en Santa Cruz, California, Jordan Topf. Después de retirarse a una casa en las montañas rurales del norte de California a principios de 2020, salió del aislamiento con canciones que reflejaban las emociones profundas y el crecimiento que uno experimenta en los momentos de cambio. Alguna de ellas ya ha aparecido en nuestra PlayList Emergente en los últimos meses.

El próximo mes de octubre verá la luz el primer EP de Windser, Where the Redwoods Meet the Sea, producido por Topf y Jackson Phillips de Day Wave.

Una de la canciones que estarán en el primer EP de Windser es «Friends I Barely Know». Un tema con un toque nostálgico, por otra parte bastante presente en el EP, en el que su autor recuerda momentos pasados en ciertos espacios de Santa Cruz, a la vez que expresa su felicidad por sentirse en casa en dicho lugar a pesar de que, como expresa el título de la canción, ya no conoce a mucha de la gente de la que se rodea.

A continuación puedes escuchar y ver el vídeo de «Friends I Barely Know», el último sencillo de Windser antes de la publicación de su primer disco.

