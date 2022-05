Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Chico Jorge, Anabel Lee, Juan Greco, Windser, Burn The Louvre, Onofre y To Brave My Soul.

Chico Jorge – Blanco

Hace algo menos de un año te comentamos que Jordi Bastida, guitarrista en Carlos Sadness, Els Pets, Ramón Mirabet o Trau, se había lanzado en solitario con el nombre de Chico Jorge. Después de publicar su EP de debut, Chico Jorge I, y mientras prepara el que será su primer álbum en formato largo, ha lanzado algunos sencillos el último de los cuales es “Blanco”, que llega con vídeo grabado en directo en la Sala Upload de Barcelona.

Anabel Lee – Natural para Vogue

Anabel Lee es un grupo de Terrassa del que también te hablamos el pasado verano en nuestra sección 7 Minutos al Día. Entonces venían de publicar su primer disco, un álbum homónimo. Hace pocas semanas lanzaron un sencillo, “Natural para Vogue”, en el que la banda ha decidido desnudarse para rebelarse contra la vida ‘perfecta’ de las redes sociales. El tema viene acompañado de un ácido videoclip en el que, con reminiscencias a Muchachada Nui, se convierten en los influencers de moda del momento.

Juan Greco – Nightmare

El escritor, DJ y productor madrileño Juan Greco se lanza, tras el éxito de su primera novela Suciedad y Colores, también como cantante. En este mes de mayo planea publicar dos sencillos, el primero de los cuales ya vio la luz hace unos días: “Nightmare”. Una canción con grooves pesados y sonidos oscuros, envuelta de una capa de misterio y synthes blues. El vídeo con el que se presenta “Nightmare” ha sido dirigido por Irene Montes.

Windser – Memory

Windser es el nombre artístico del cantautor nacido en Santa Cruz, California, Jordan Topf. Después de retirarse a una casa en las montañas rurales del norte de California a principios de 2020, salió del aislamiento con canciones que reflejaban las emociones profundas y el crecimiento que uno experimenta en los momentos de cambio. Una de esas canciones es “Memory”, un tema nostálgico inspirado en sus propias experiencias de formación y crecimiento.

Burn The Louvre – Alison

Burn The Louvre es un dúo canadiense formado por Jordan Speare y Sean Cooper. A lo largo de 2022 planean publicar un álbum de debut que nos están desvelando poco a poco. Este mes de mayo le ha tocado el turno al tercer sencillo del disco, un tema titulado “Alison” en el que colabora la cantante y compositora Stephanie Deshane. “Alison” es una canción sobre relaciones temporales que, a pesar de todo, acaban dejando huella positiva.

Onofre – Sexo Fast Food

Onofre Rodrigo es un compositor, músico y cantante nacido en Alcoy (Alicante) que, antes de lanzarse en solitario, ha pasado por otros proyectos y colaboraciones. El próximo mes de junio Onofre publicará su álbum de debut, Sus Curvas, grabado en Arctic Wave Estudio (Barcelona) y producido por el valenciano Carlos Dueñas. Como anticipo ha venido lanzando algunos sencillos, el último de ellos hace apenas unos días: “Sexo Fast Food”.

To Brave My Soul – Your song

To Brave My Soul es el proyecto del artista madrileño Rafa Pastor. Hace unas semanas publicó su segundo álbum, un EP titulado Reflected cuyas influencias se reparten entre los 80 y los 90. El disco fue grabado en California Studios y ha contado con la colaboración de los músicos Alberto Muñoz (bajo), Pablo Díaz (batería) y David Sánchez (guitarra y bajo). Poco antes de publicar el EP salió como sencillo “Your song”, canción que abre el disco y quizás uno de los que más claramente se decanta hacia el sonido ochentero. Con To Brave My Soul y “Your song” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!