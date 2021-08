Spencer. avanza su primer disco con ‘MyLuv’

Spencer. ha lanzado un nuevo sencillo del que será su debut, Are U Down ?, disco que se publicará digitalmente el 10 de septiembre y en formato físico ya en 2022.

“MyLuv” nació de una noche de fumar y jugar a Super Smash Bros y es una simple oda a su novia. Spencer. comenta: “Hice esta canción por la mañana, lo cual es muy raro para mí. Me di cuenta de que no tenía ninguna trompeta en el álbum y había estado retomando eso de nuevo. Esto es como una celebración de mi amor, así que la trompeta sonó perfecta para reflejar eso. Fueron las mismas bases que usé en mi EP Want U Back, que fue muy divertido de volver a visitar. “MyLuv” se está convirtiendo lentamente en uno de mis temas favoritos debido a lo divertido que es tocarlo y lo inmediato que es”.

El video oficial de “MyLuv” fue creado por Matthew Klahn y filmado en solo dos horas a lo largo del puente Williamsburg de Nueva York. “Creo que este es mi video favorito que he hecho. Lo bueno de filmar en Nueva York es que la gente se emociona mucho con la cámara. Pensé que la gente nos iba a odiar”.

Escucha “MyLuv” de Spencer.