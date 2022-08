Escucha el nuevo sencillo de The 1975, ‘Hapiness’

The 1975 regresan el 14 de octubre con el que será su nuevo álbum Being Funny In A Foreign Language. Un disco grabado en Real World Studios en Wiltshire, Reino Unido y Electric Lady Studiosen Nueva York.

La banda de Matthew Healy (voz, guitarra), Adam Hann (guitarra), George Daniel (batería, coros) y Ross MacDonald (bajo) se han establecido como una de las formaciones definitorias de su generación con su estética distintiva, su ardiente base de fans y su enfoque sonoro único.

Tras «Part Of The Band» llega «Hapiness», que viene acompañada por un vídeo dirigido por Samuel Bradley.

Escucha ‘Hapiness’ de The 1975