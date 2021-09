Helado Negro lanza otro adelanto, ‘La Naranja’

“La Naranja” es el tercer single de adelanto de lo nuevo de Helado Negro, Far In, que se lanzará el 22 de octubre. El séptimo álbum de su carrera y continuación de This Is How You Smile (2019). La canción se abre con tonos largos de violín, unidos por una frecuencia de tetera progresiva. En lugar de una sacudida brutal, en el punto de contacto, la voz de Roberto Lange rebota alegremente para decirnos que sobreviviremos al fin del mundo. Es posible escuchar el mundo en llamas y el abundante fruto del coraje colectivo girando a la vez. Con el apoyo de la sólida línea de bajo de Taja Cheek (L’Rain), la fe de Roberto en la supervivencia persiste.

Cuando Roberto Carlos Lange, el músico conocido como Helado Negro, comenzó a escribir Far In inmediatamente después del lanzamiento de This is How You Smile, no podría haber predicho que pronto tendríamos que aprender a quedarnos en casa y ser las estrellas de nuestra vida. pistas de baile domésticas con íntimos y comunidades online.

Escucha ‘La Naranja’ de Helado Negro