Vuelve Conexiones MZK con uno de esos episodios extras que llegan de cuando en cuando. Hoy os traemos una sesión de canciones para noches de verano que esperamos os ayude a soportar las extremas temperaturas que estamos sufriendo. El calor nos trae días tórridos y noches de insomnio, que hemos querido acompañar con esta hora y pico de música atemporal que quizá os ayude a hacer esto más llevadero.

No cerramos por vacaciones, por lo que en breve llegará los episodios del mes, hasta entonces puedes escucharnos, incluso puedes hacerte mecenas del programa y ayudarnos a seguir adelante de la mejor manera. Nosotros te lo agradeceremos enormemente. Os dejamos con una sesión de veinte temas interpretados por artistas de los últimos 70 años, con los que intentaremos bajar la temperatura.

Escucha la sesión especial: Canciones para noches de verano

En Spotify

Estas son las canciones de la sesión especial: Canciones para noches de verano

The Lively Ones «Malibu Run»

Roy Orbison «Summer Song»

The Raveonettes «Seductress of Bums»

Chad & Jeremy «A Summer Song»

Camera Obscura «Forests & Sands»

Nancy Sinatra & Lee Hazlewood «Paris Summer»

M. Ward «Little Baby»

Everything But The Girl «Tender Blue»

Girls «Oh so Protective One»

Nico «I’ll Keep It With Mine»

Richard Hawley «Tonight»

The Clientele «Saturday»

The Lovin’ Spoonful «Didn’t Want To Have To Do It»

Love «Orange Skies»

Yo La Tengo «My Little Corner of the World»

Margo Guryan «Sun»

Broadcast «Before We Begin»

Dean & Britta «Moonshot»

Devendra Banhart «Faür Hildegard von Bingen»

Love and Rockets «Saudade»

