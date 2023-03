Escucha el remix de Robert Smith para ‘Pretty Boy’ de Noel Gallagher

Noel Gallagher’s High Flying Birds publicarán el próximo 2 de junio Council Skies a través de Sour Mash Records. Un disco con un título evocador y una portada que rinde homenaje a sus raíces mancunianas, viene anunciado como el álbum más variado y elaborado del mayor de los Gallagher hasta la fecha.

El disco ha sido grabado en el estudio Lone Star Sound Recording de Londres y producido por Noel Gallagher y su colaborador Paul ‘Strangeboy’ Stacey, cuenta con la participación de Johnny Marr en tres pistas, incluyendo «Pretty Boy» que fue estrenada el pasado otoño o como la siguiente, «Easy Now«, y deliciosas orquestaciones grabadas en los icónicos Abbey Road Studios.

Se habla de una obra llena de confianza, riesgos creativos y profundidad emocional que además contará con remezclas de Robert Smith de The Cure y Pet Shop Boys. La primera de ellas ya puede disfrutarse y según Noel surgió así: «Fue solo una de esas ideas locas que uno tiene en medio de la noche, pensando: Me pregunto si Robert Smith se involucraría. Me pregunto si podría comunicarme con él. Le pregunté si se involucraría y le envié la pista. Hizo el remix. Y me encantó Nunca lo había conocido antes. Nunca había conversado con él”.

Escucha ‘Pretty Boy (Robert Smith Remix)’ de Noel Gallagher’s High Flying Birds