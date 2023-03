The New Pornographers estrenan otro adelanto, ‘Pontius Pilate’s Home Movies’

The New Pornographers estrenan un nuevo tema de lo que será Continue as a Guest, su nuevo disco, que como te venimos contando se lanzará el próximo 31 de marzo.

Diez nuevas canciones producidas por su líder A.C. Newman, quien ha vuelto a contar con la participación de sus compañeros Neko Case, Kathryn Calder, John Collins, Todd Fancey y Joe Seiders, así como contribuciones del saxofonista Zach Djanikian. Además de la colaboración con otro ex de la banda, Dan Bejar. Newman estuvo trabajando en su nuevo álbum durante un año en su hogar de Woodstock, Nueva York, después de la gira de su último trabajo en 2019. Durante el proceso de escritura y grabación, ha descubierto nuevos enfoques líricos, artísticos y sonoros al experimentar con su registro vocal.

«Pontius Pilate’s Home Movies» llega tras «Angelcover» y «Really Really Light» y según comenta su líder: «Su letra es una historia de conciencia sobre la enfermedad de las redes sociales y la cultura online. El narrador solo aprecia el arte cuando cambia de tema, está enterrado en un sueño diurno, pensando que es una entrada, y la idea de que Poncio Pilato entretiene a sus amigos con películas caseras de la crucifixión (¿qué más estaría mostrando? Esa parte está clara, ¿verdad?). Fue producto de estar atrapados en casa en un momento en que internet era la única forma de comunicación para muchos, y obviamente tenía sus aspectos negativos. Una de esas canciones que pueden parecer una ensalada de palabras pero no lo son, su naturaleza fragmentada es muy deliberada».

Escucha ‘Pontius Pilate’s Home Movies’ de The New Pornographers