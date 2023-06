Escucha el segundo disco de Rambalaya

Rambalaya es un grupo barcelonés de R&B y rock and roll del que ya te hablamos hace un par de años en nuestra PlayList Emergente. Entonces se encontraban promocionando su primer álbum, publicado antes de la pandemia. En la actualidad la banda está formada por Anton Jarl (batería y principal compositor), Jonathan Herrero (voz), Pol Prats (saxo), David Pastor (trompeta), Gerard Nieto (teclados), Héctor Martín (guitarra) y Matías Míguez (bajo).

Hace algo más de un mes Rambalaya publicaron su segundo álbum, Only In My Dreams. Un disco inspirado, principalmente, por el Elvis Presley tardío, sobre todo por el que llegó a grabar en Memphis con el sello Stax. La voz de Herrero remite a esos días y a ese tipo de interpretaciones de rock and roll dramático y épico, luciendo por momentos como si estuvieses escuchando a Tom Jones o Roy Orbison.

El disco apunta alto en cuanto a referentes, pero sale airoso del intento y yo diría que incluso con nota. Por supuesto no cabe esperar grandes sorpresas, solo buen rock and roll y R&B de una época en la que había grandes voces como las mencionadas cantando grandes canciones. Contar con una buena sección de vientos es otra de sus bazas, algo que apuntala perfectamente ese tipo de sonido que estamos comentando y además le da un brillante carácter fronterizo, sureño. En el disco colaboran otros músicos, además de los miembros del grupo, tanto en cuanto a sección de vientos como en los coros.

Difícil quedarse con una canción, pero entre mis favoritas mencionaría «Cry», «Only in my dreams», «Until I see you again» o la sorprendente «Lonesome Land» y su delicioso aroma góspel. Aunque todo el disco revive esos ambientes, quizás esta última canción sea la que más remite a esa época en la que el R&B entraba en las iglesias para disfrute de los fieles. Hay que citar también «Carnaval», un tema más suave, quizás con un toque más contemporáneo pero también con un sabor añejo que recuerda a los medios tiempos soul de mediados y finales de los 70.

Un disco para los amantes de esos sonidos fronterizos a medio camino entre el rock and roll, el R&B y el soul. Un estilo que Rambalaya practican a la perfección. Si quieres comprobarlo, te invitamos a que escuches su último álbum, Only In My Dreams.

(la foto de cabecera es obra de Noemí Elías)