Todo preparado para la gira de The Interrupters

La gira europea de los norteamericanos The Interrupters pasa en tres fechas por nuestro país, sin duda no hay que perdérselos. Recordemos que la formación de Ska-Punk está liderada por: Aimee Interrupter y los hermanos Kevin, Justin y Jesse Bivona y que sus directos no solo están a la altura de los, ya de por sí, excelentes discos; sino que los superan. Precisamente vienen a presentar su último disco hasta la fecha, In The Wild (Hellcat 2022) rebosante de energía y letras cargadas de contenido social.

Los tendremos por aquí en tres fechas, que te ponemos a continuación, en esta gira producida por HFMN CREW.

6 de julio. Madrid. La Riviera.

7 de julio. Barcelona. Razzmatazz

8 de julio. Arrasate. Festival MondranRoll.

Entradas aquí.