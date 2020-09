Escucha a Gorillaz junto a Robert Smith de The Cure

Los fans de The Cure están ávidos de noticias sobre un nuevo disco de la banda británica. Recordemos que según su teclista será su producción más intensa, dramática, emocional y triste en todo el catalogo de la banda: “Hace cuatro años le dije a Robert ‘tenemos que hacer otro disco. Tiene que ser el más intenso, triste y dramático que hayamos hecho y podemos retirarnos con él”. Y estuvo de acuerdo. Escuchando los demos, justamente hicimos ese disco. Creo que todos estarán felices con él. El problema es que han pasado 12 años desde el último álbum, por lo que hay más expectación. Cuando tienes un catálogo anterior como el de The Cure, tienes que estar a la altura. Robert dijo: ‘Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante. Es un álbum increíble, solo sugiero un poco de paciencia”.

Hasta que llegue el disco, podemos contentarnos con la nueva colaboración de Robert Smith, que se ha unido a Gorillaz, la exitosa banda virtual puesta en marcha por Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett.

Gorillaz han puesto en marcha Song Machine, continuación de su dupla ‘Humanz’ y ‘The Now Now’, llega en forma de serie animada en la que nos irá presentando a la banda virtual acompañada de una serie de invitados especiales.

La nueva aventura de Gorillaz, nos dejará ver el día a día de 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, en su primer episodio vimos a Damon Albarn y a Jamie Hewlett acompañados por Slowthai y Slaves. El segundo capítulo contó con la participación de Désolé ft. Fatoumata Diawara, en el tercero, se hacían acompañar de Peter Hook, bajista de Joy Division y New Order, además de de Georgia sensación del pop británico. Y en el cuarto por Octavian. El quinto sumó a ScHoolboy Q y rendía homenaje al popular videojuego Pac-Man, del que se cumplen 40 años.

La sexta entrega cuenta como decimos con Robert Smith, que pone voz a una canción llamada “Strange Timez” que puedes escuchar a continuación: