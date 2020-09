Fallece Ronald Bell, miembro fundador de Kool & the Gang

Ronald Bell, miembro fundador de Kool & the Gang, ha fallecido a los 68 años. Referente absoluto de la música funk y autor de hits como “Celebration”, “Jungle Boogie” y “Ladies Night”, ha muerto en su casa de las Islas Vírgenes estadounidenses, según ha informado el agente de la banda, Angelo Ellerbee.

Kool & the Gang se formó en Nueva Jersey en 1964 por Ronald “Khalis” Bell, su hermano Robert “Kool” Bell, Dennis “D.T.” Thomas, Robert “Spike” Mickens, Charles Smith, George Brown y Ricky West. A lo largo de sus cinco décadas de carrera, el grupo ha vendido más de 70 millones de álbumes en todo el mundo y ha logrado 12 sencillos entre los diez primeros en Estados Unidos. Sus canciones fueron especialmente populares durante las décadas de 1970 y 1980, además de aparecer en bandas sonoras de películas como Rocky, Fiebre del Sábado Noche y Pulp Fiction.

Ronald Bell era la fuerza impulsora de Kool & The Gang, a menudo haciendo malabares con múltiples roles, incluidos compositor, arreglista, productor, cantante y saxofonist. Su talento se puede escuchar en el éxito número 1 del grupo “Celebration”, el clásico funk “Jungle Boogie” y la balada pop de los 80 “Cherish”. Además de en otras pistas notables como “Ladies Night”, “Joanna” y “Higher Plane”. También trabajó con The Fugees en su álbum debut, Blunted on Reality de 1994.

Descanse en paz.