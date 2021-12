Escucha el incendiario segundo disco de Poor Little Things

Poor Little Things es un dúo australiano, aunque afincado actualmente en Suiza, formado por Tina Jackson y Dave Talon. Este último forma o ha formado parte también de Rollerball, The Marlboro Men, Captain Control y Kings of the Sun. En 2018 debutaron con un EP homónimo al que siguió en 2019 un álbum titulado Disco’s Burning. Un título perfecto para un disco de rock al estilo clásico, con ecos a los 80, al hard rock y por momentos al punk rock. Poor Little Things tienen un estilo retro en el que los riffs guitarreros, la actitud y la voz chulesca tienen todavía su importancia.

Tras un parón discográfico en 2020, hace unos meses publicaron su segundo disco en formato largo: Deal Breaker. Un disco repleto de riffs acerados, ritmos potentes y estribillos pegadizos. La canción que abre el disco, “Fire it up” no deja lugar a dudas ni por su título, ni por esos motores que rugen al principio, ni por su potente hard rock. La voz de Tina suena todavía más poderosa y las canciones acompañan. Un delicioso toque glam rock, como si tuviéramos delante a la primera Suzi Quatro, acompaña a “Ball and chain”. Por supuesto también hay brillantes melodías, como en “The cutest in the band”, “Turns to stone” o “The lucky falling”. En general todo el disco está perfectamente equilibrado entre las melodías pegadizas y el rock más contundente.

Un disco que gustará a fans de Motley Crüe o Twisted Sister, pero también de Runaways, Slade o la mencionada Suzi Quatro. Hard rock melódico de alto octanaje pero con un atractivo que no se queda solo en su potencia.

A continuación puedes escuchar Deal Breaker, el nuevo álbum de Poor Little Things, en Spotify. También puedes hacerlo desde su página de Bandcamp.

