Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Billions of Comrad, Neil Frances, Humo, Alima, Gamada, Maragda y Maison Bélier.

Billions of Comrades – Our hours (feat. Mike Watt)

Billions of Comrades es un cuarteto belga formado por Arnaud Larcier (bajo), Chris Thienpont (guitarra), Damien Hendrichs (batería), y Johnathan Manzitto (voz, teclados). El grupo practica un dance-punk adrenalínico que mezcla elementos orgánicos y sintéticos. Hace unas semanas publicaron el vídeo de “Our hours”, un tema que publicaron este verano como sencillo y en el que se encuentran acompañados de Mike Watt (Minutemen). El vídeo ha sido dirigido por Haris Pilton Films.

Neil Frances – Finding rhythm (feat. GRAE)

El dúo de Los Ángeles Neil Frances se une a la cantante y compositora de Toronto, GRAE, en un nuevo sencillo, “Finding rhythm”, que vio la luz hace escasos días. Un tema discotequero con ritmo funk perfecto para una fiesta de baile intergaláctica. Se trata del último avance de su álbum de debut, There Is No Neil Frances, que saldrá a la venta el 28 de enero de 2022 con el sello Nettwerk.

Humo – Sexy vampire

Humo es un proyecto liderado por ASH (Sebastián Cocucci), músico con experiencia en bandas como La Nueva Carne o Primeras Impresiones, además de fotógrafo. Pronto publicará su primer disco, Humo-Sexo Dinero-Humo, con invitados como Protokaos, La China Patino, Juanjo Reig o David Kano. De momento nos han adelantado este sencillo titulado “Sexy vampire”, oda a la vida nocturna y prohibida, que ha producido Pablo Sciuto y publica Hipnótica Records.

Alima – Dejarme ir

Alima es una artista ecuatoriana afincada en Barcelona que el próximo 18 de febrero publicará su primer álbum en solitario, Soy La Primera, a través del sello Clvb de Pesca. El cuarto y último adelanto presentado hasta la fecha es “Dejarme ir”, una sedosa balada de R&B sobre lo duro y valiente que resulta dejar marchar a alguien. Alima actuará el jueves 2 de diciembre en la sala Mutuo de Barcelona, junto a la cantautora catalana Isel, presentando las canciones de Soy la Primera.

Gamada – Plata

Gamada es una banda valenciana que hace unas semanas lanzó su segundo EP, II, un disco en el que las guitarras cercanas al death rock conviven con sintetizadores analógicos propios del rock industrial. El EP ha sido publicado conjuntamente por Desorden Sonoro y Matando al Padre Ediciones y puedes escucharlo en Spotify. Su tercer sencillo de adelanto, lanzado en octubre, fue este tema titulado “Plata” que hoy incluimos en nuestra PlayList Emergente.

Maragda – The calling

Maragda es un power trío catalán de reciente formación integrado por Marçal, Guillem y Xavi. Hace poco más de un mes que lanzaron su disco de debut con Spinda Records, un álbum homónimo en el que muestran un estilo que combina psicodelia, rock progresivo e incluso metal. Poco antes habían adelantado un par de sencillos, entre ellos este titulado “The calling” muy cercano a la neo psicodelia más actual.

Maison Bélier – Las cosas del querer

Maison Bélier es el nuevo y ambicioso proyecto en el que se embarcan el productor y compositor Juanlu Leprevost (Ojos de Brujo / Calima) y la cantautora Elsa Formisano Conesa (Lil Mama). Hace unas semanas publicaron su primer sencillo, “Las cosas del querer”. Un tema de desamor con una letra introspectiva que reflexiona sobre las dinámicas de las relaciones de hoy en día. Recientemente ha visto la luz su segundo sencillo, “Febrero”. Con Maison Bélier cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!