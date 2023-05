El 2 de junio se lanzará But Here We Are, el primer álbum de Foo Fighters desde el fallecimiento del baterista Taylor Hawkins en 2022, del que acabamos de conocer un segundo adelanto.

«Under You» entra en escena con enérgicas y vibrantes guitarras de power-pop. Sin embargo, queda claro que la canción actúa como un vehículo para que Dave Grohl procese su dolor. A medida que recorre «fotos de nosotros compartiendo canciones y cigarrillos», el líder admite:

«Hay momentos en los que necesito a alguien / Hay momentos en los que siento que no hay nadie / A veces simplemente no sé qué hacer», canta. «Hay días que no puedo recordar / Hay días que duran para siempre / Algún día saldré de debajo de ti».

But Here We Are fue producido por Foo Fighters junto con su colaborador habitual Greg Kurstin, y se describe en un comunicado de prensa como «el primer capítulo de la nueva vida de la banda».

La banda norteamericana tiene una serie de fechas con el apoyo de The Breeders como teloneras. También se presentarán en buen número de festivales que tendrán lugar este año, incluyendo Bonnaroo, Fuji Rock, Louder Than Life, Ohana, Austin City Limits y Riot Fest.

Escucha lo nuevo de Foo Fighters ‘Under You’