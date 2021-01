Escucha lo nuevo de Lino Suricato, “Todo Me Arde, Todo Me Hiela”

Hace un par de años te presentamos, en nuestra sección 7 Minutos al Día, a Lino Suricato, un artista de Plasencia afincado en Madrid. Entonces acababa de girar con su primer disco, No Sé Qué Pasará Mañana (2016) y había entrado en el estudio para grabar nuevos temas. Algunas de esas canciones han ido viendo la luz en los últimos dos años, pero desde diciembre están juntas formando parte de su nuevo álbum: Todo Me Arde, Todo Me Hiela.

Al igual que su anterior disco, este nuevo trabajo de Lino Suricato ha sido producido por Candy Caramelo, (Andrés Calamaro, Fito & Fitipaldis, Dani Martín, Joaquín Sabina etc…) y masterizado por Santi Quizphe, (Andrés Suárez, Pablo Alborán, Hombres G). Además de los músicos que han formado parte de la grabación (Coki Gimenez a la batería, Candy Caramelo al bajo, guitarras, coros, sintetizadores y palmas, Andres Kostu a la guitarra eléctrica en “Roto” y Lino Suricato a las guitarras y voces) ha contado con la colaboración de gente como El Canijo De Jerez (Los Delinqüentes) y Cris Méndez.

Su propio autor nos cuenta la historia de este nuevo álbum. “Terminé de girar con mi álbum debut a finales del 2.018 , tras una gira de dos años que recorrió gran parte el país en la que me llevo a compartir escenario con artistas como: Juanito Makande, El Canijo de Jerez, Poncho k, Despistaos, Luis Pastor y un largo etc… El nuevo trabajo entre a grabarlo en enero del 2.019 y estuvimos hasta marzo en el estudio, en mayo el trabajo estaba mezclado y masterizado. Durante los dos años girando compuse las canciones de ”Todo me arde, Todo me hiela”. No es algo buscado, ni las canciones ni toda la atmosfera que hay alrededor del trabajo. Paso mucho tiempo con la guitarra investigando e intento que cada canción sea mejor que la anterior, pero cuando estoy componiendo no pienso en un disco, pienso en la canción, el caso es que sin darme cuenta había creado el álbum pues los temas que lo forman cuentan una historia muy especial y real que esta cargada de sentimiento. Por eso para mi tenia sentido que el trabajo viera la luz de manera integra, tanto en digital como en físico“.

No parecen buenos momentos para la publicación en formato físico, pero Lino Suricato lo tiene claro. “El disco se entiende mucho mejor si se escucha de principio a fin. Sé que ahora mismo eso cada vez es más complicado, pero siendo sincero cuando hago una obra la hago pensando en mi, luego si gusta pues mucho mejor, pero el primero que tiene que emocionarse y pillarle el sentido a la movida tengo que ser yo. Sé que es arriesgado en esta época en la que todo tiene que ser rápido porque es la manera en que casi todo el mundo consume la música, creo que de alguna manera hay que adaptarse por eso yo doy las dos opciones: lo tienes en físico para el que sigue amando el formato disco y le gusta tener una edición cuidada y hecha con mucho amor, y luego lo tienes en digital para escucharlo donde quieras. De hecho salieron 4 singles antes del lanzamiento del trabajo completo“.

Algunos de esos sencillos, por cierto, han aparecido en nuestra PlayList Emergente de la Semana. “El pasado 2.020 a pesar del año tan complicado que ha sido para todos, ha ido muchísimo mejor de lo que esperaba, sacamos cada 3 meses un single en plataformas digitales. El primero fue ”Tengo que olvidarte” con Cris Méndez. En marzo salió ”Tú” con un videoclip que se rodó en Madrid semanas antes de que declararan el estado de alarma. Luego en julio salió ”Roto”, con El Canijo de Jerez también con videoclip grabado en el estudio el día que grabamos el tema, y finalmente en noviembre salió ”Tú me dirás” con un videoclip en el que aparecen mis amigos Kuqui Alegre y Roy Santana de Playa Cuberris“.

Llama la atención la cantidad de gente que ha colaborado en el disco de un artista que, en general, trabaja en solitario. “He tenido la suerte de volverme a juntar con grandes profesionales y compañeros. Volví a contar con Candy Caramelo como productor, también ha mezclado el disco y ha tocado el bajo, guitarras, coros, piano, percus… , Coki Jimenez ha grabado las baterías, y ademas he contado con las colaboraciones de mis amigos y admirados El Canijo de Jerez en ”Roto”, tema en el que también ha grabado las guitarras Andrés Kostu, guitarrista mágico que me acompaña en gira, y mi querida Cris Méndez en ”Tengo que olvidarte” . Santi Quizphe masterizó el trabajo. Siento que hicimos algo muy con el corazón y de verdad“.

Finalmente el disco vio la luz el pasado mes de diciembre. “El disco acaba de ver la luz hace escasas semanas pero la idea de la portada la tenía en mi cabeza desde que empecé a grabar el álbum, Quería reflejar ese universo de sensaciones y sentimientos que hay en el interior del disco. Para ello me junte con dos amigos y grandes profesionales; Juan Pérez-Fajardo con la cámara (uno de los referentes de la fotografía musical en España) y Míster Piro al arte y color“.

A continuación puedes escuchar Todo Me Arde, Todo Me Hiela, lo último de Lino Suricato.

