La PlayList Emergente de la Semana

Como todos los miércoles, llega el momento de compartir con vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista de canciones, siempre de nuevas bandas o artistas emergentes, seleccionadas entre la gran cantidad de propuestas que llegan a nuestra redacción. Para nuestra PlayList Emergente de hoy hemos escogido diez temas de Coque Tornado, Besmaya, Olivia, Maluks, Çantamarta, Los Flamingos, Gem, Lino Suricato, Ya Lo Creo y Daniel Craft.

Coque Tornado – Un día sin ti

Coque Tornado llega desde Toledo con un proyecto que combina pop de guitarras, rock alternativo y algo de post punk ochentero. Lo acompañan Félix (bajo) y Ricardo (batería) como Los Terremotos. Hace pocos meses publicó un EP llamado simplemente Tus Canciones. Un álbum con cuatro temas entre los que se encuentra “Un día sin ti”, que abre el disco, y que desde hace unas semanas cuenta con un vídeo grabado por la propia banda de forma casera.

Besmaya – Si salgo a x ti

A principios de 2020 te hablamos en esta misma sección, la PlayList Emergente, de Besmaya. Un dúo formado por Javier Echevarri (Barcelona) y Javier Ojanguren (San Sebastián) tras su paso por bandas como Wineson, Chunky Crusaders y Lost Children. Su último sencillo es “Si salgo a x ti”, una divertida reinvención de la noche que se mueve entre lo alternativo y lo urbano.

Olivia – ¿Quién?

“¿Quién?” es el primero de los singles de adelanto del que será el nuevo trabajo de la banda alicantina Olivia y que editan junto a El Planeta Sonoro Records. Se trata de una canción de honor, rabia y corazón que se construye sobre guitarras potentes y ritmos acelerados, siendo una de las más potentes y agresivas de su nuevo disco que verá la luz en 2021, un par de años después de haber publicado Principio de Incertidumbre.

Maluks – Me toca (feat. La Fúmiga)

Maluks es un grupo valenciano de rap/urban con un sonido mensaje muy cañero y feminista. En su último sencillo, “Me toca”, colaboran La Fúmiga. Se trata de una canción con un sonido entre urbano y caribeño (electropicalismo sabrosón, dicen), cantado en castellano y valenciano, con el que adelantan su nuevo disco, Som i Vibrem. El vídeo ha sido realizado y dirigido por Trencafilms.

Çantamarta – La menor

Çantamarta es un trío formado por dos andaluces y un colombovenezolano que en su música combinan diferentes estilos con elegancia y flow. Su último sencillo se llama “La menor” y ha sido publicado por el sello granadino Casa Maracas, actual casa de Los Planetas y El Niño de Elche. Una canción con la que denuncian la xenofobia y el clasismo que existe en la industria musical.

Los Flamingos – Salto al vacío

El quinteto navarro Los Flamingos estrenaron hace unas semanas “Salto Al Vacío”, el primer single y vídeo de su próximo disco. Una canción en la que cuentan con la colaboración de la joven cantante Andrea Santiago, quien también pasó por nuestra PlayList Emergente hace menos de un mes. Durante los próximos meses Los Flamingos seguirán desvelando nuevos temas que formarán parte de su nuevo LP que será publicado la próxima primavera.

Gem – Cables i circuits

Gem (Gema Vañó) es una cantautora valenciana que debutó en 2017 con un álbum titulado Dent. Su disco más reciente se llama Satel·lits, editado por Primavera d’Hivern con producción y mezcla de Tono Hurtado. El segundo single extraído del disco se llama “Cables i circuits”, y cuenta la historia de amor entre una chica y un robot. El vídeo de “Cables i circuits” ha sido dirigido por Alain Dupláa con producción de Nanuk Audiovisual Studio.

Lino Suricato – Tú me dirás

Lino Suricato es el nombre artístico de Ángel Hernández, joven artista nacido en Plasencia en 1990 pero afincado actualmente en Madrid. De él te hablamos hace un par de años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Ahora acaba de publicar un EP titulado Todo Me Arde, Todo Me Hiela. Pocas semanas antes de publicar el disco, nos adelantó un último sencillo extraído del mismo: “Tú me dirás”. Un tema enérgico con vídeo rodado en los M-20 Estudios en Madrid con Roy Santana de Playa Cuberris y Kuqui Alegre.

Ya Lo Creo – Estilismos

Ya Lo Creo es un dúo formado por Carmen y Paulo. Después de haber lanzado su primer EP, de título homónimo, y su single “Rancio”, regresan con una nueva canción titulada “Estilismos”, un tema que te dice que ser un hortera es una idea maravillosa. Una canción divertida y potente grabada por la pareja de forma independiente y autogestionada.

Daniel Craft – Sin parar

Daniel Craft es un músico procedente de Ciudad de México. Su proyecto arrancó en 2016, y pronto debutó con un álbum titulado Colours. En 2018 se pasó al castellano con canciones como “Tragaluz” o “Realidad”. En 2020 ha publicado dos discos, Feliz, más acústico y minimalista, y Sombra, un recopilatorio de sus sencillos en castellano. Uno de esos sencillos es “Sin parar”, el tema escogido hoy para cerrar nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!