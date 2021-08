Escucha ‘Mood Ring’, otro nuevo tema de Lorde

Lorde publica este mismo viernes Solar Power, disco de 12 temas que ha sido producido por por Jack Antonoff, con el que colaboró en su anterior álbum, Melodrama (2017).

Tras “Solar Power” y “Stones At The Nail Salon” llega “Mood Ring”, acompañada de un vídeo musical en el que la cantante cambia sus habituales rizos morenos por una peluca rubia platino.

“En cierto modo, experimenté una especie de transformación para este video porque la canción es satírica”, dijo la cantante de 24 años a los fanáticos durante una transmisión en vivo antes del estreno del clip. “Estaba escribiendo desde la perspectiva de un personaje que no soy yo, aunque a veces he compartido algunos de sus rasgos. Ella es muy genial, me encanta su energía”.

Escucha “Mood Ring” de Lorde