Un podcast repasa la historia de Joy Division y New Order con sus protagonistas

Los fans de Joy Division y New Order están de enhorabuena, porque se ha puesto en marcha un recomendable podcast llamado Transmissions, the definitive story of New Order and Joy Division que constará de ocho capítulos y del que ya puedes disfrutar de los cuatro primeros.

Basado en entrevistas nuevas y exclusivas con Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert y Peter Hook, esta serie captura esos momentos vívidos que cuentan su historia como nunca antes, a la que se suman ilustres invitados que hablan de la influencia de las dos bandas de Manchester. En sus cuatro capítulos estamos asistiendo a la historia de dos formaciones surgidas de una misma semilla, que han sido catalizadoras de varias generaciones de músicos.

Entre los invitados especiales destaca la presencia de la actriz Maxine Peake (Shameless), o artistas como Damon Albarn, Bono, Anna Calvi, Thurston Moore y más.

Damon Albarn afirmaba: “No hay nada igual, nadie más suena como Joy Division. Crearon su propio sonido y creo que eso es lo verdadero para cualquier conjunto decente. Eso es lo que tienen de especial las bandas”.

Por su parte Bono, vocalista de U2, recordaba su visita al estudio mientras grababan el histórico sencillo “Love Will Tear Us Apart”, un curioso recuerdo del irlandés y del batería Stephen Morris:

“Los recuerdo entrando en fila en el estudio mientras yo estaba haciendo la pausa de tom en ‘Love Will Tear Us Apart‘ por enésima vez. El joven con el extraño nombre de “Bono” escuchó lo que estaba haciendo. Parecía bastante cautivado.

Dijo: ‘No sé qué es lo que estás haciendo, pero le agrega mucho a la pista’, lo que me pareció muy amable de su parte”. (Stephen Morris)

Puedes descargar/escuchar el podcast en este enlace.

O seguir sus capítulos a través de Youtube con la posibilidad de disfrutarlos con subtítulos en inglés o en castellano.